Ga T2 sân bay Đồng Hới tăng tốc thi công, chuẩn bị đón 3 triệu khách

Nhà ga hành khách T2 tại cảng hàng không Đồng Hới đang được đẩy nhanh thi công nhiều hạng mục, hướng tới nâng công suất sân bay lên 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Nhà ga mới được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu của sân bay Đồng Hới. Ảnh: ACV.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang đẩy nhanh triển khai gói thầu số 18 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ thuộc dự án thành phần 1 - xây dựng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không Đồng Hới.

Theo ACV, trên công trường, các hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Đối với khu vực nhà ga hành khách, hạng mục bê tông cốt thép sàn SOG tầng trệt đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng đổ bê tông. Song song đó, các nhà thầu tiếp tục lắp dựng kết cấu thép tại nhiều phân khu theo kế hoạch.

Tại hạng mục tuynel kỹ thuật, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 40%. Công tác gia công thép các tuyến C11, C12 và C01 (phòng quạt) đang được tập trung triển khai, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cũng như an toàn lao động.

Trong thời gian tới, ACV cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và các bên liên quan nhằm duy trì tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không Đồng Hới được khởi công ngày 19/4/2025. Nhà ga mới được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, giảm tải cho nhà ga T1 hiện hữu và đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đến năm 2050.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, nhà ga T2 sẽ nâng công suất khai thác của cảng hàng không Đồng Hới lên khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm, gấp nhiều lần so với năng lực phục vụ hiện nay.

Đáng chú ý, sau khi Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập, địa phương mới trở thành một trong số ít tỉnh thành của cả nước sở hữu hai cảng hàng không. Bên cạnh sân bay Đồng Hới đang được mở rộng, sân bay Quảng Trị hiện cũng được xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới.

Việc đồng thời mở rộng sân bay Đồng Hới và đầu tư sân bay Quảng Trị được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối hàng không của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, logistics và thu hút đầu tư trong những năm tới.