Đêm nhạc của G-Dragon vừa diễn ra tại Hưng Yên. Loạt khoảnh khắc của nam ca sĩ trong concert được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận.

Tối 8/11, đêm đầu tiên của concert G-Dragon, nằm trong khuôn khổ World Tour Übermensch, diễn ra tại Hưng Yên. Hàng chục nghìn khán giả lấp đầy sân khấu để cháy cùng trưởng nhóm Big Bang trong concert kéo dài hơn 2 tiếng.

Sau đêm diễn, loạt hình ảnh G-Dragon làm bùng nổ mạng xã hội khi xuất hiện trong bài đăng của khán giả Việt. Người xem chia sẻ những khoảnh khắc trên sân khấu lẫn hậu trường của nam ca sĩ, thu hút nhiều bàn luận.

Trong concert, G-Dragon nói rằng đã khoảng gần nửa năm, 140 ngày kể từ lần gặp khán giả Việt ở show hồi tháng 6. Chủ nhân hit Crayon chia sẻ: "Đã lâu rồi không gặp! Đã chờ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng thì G-Dragon cũng có mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên, show đầu tiên tại Hà Nội, và cũng là điểm cuối cùng của chuyến lưu diễn thế giới này. Điều này thật đặc biệt".

Những hình ảnh của G-Dragon tại concert được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc G-Dragon mang bản hit POWER, Home Sweet Home, Crooked, Heartbreaker.... lên sân khấu, những hành động dí dỏm ở hậu trường concert hay khi anh nhiệt tình giao lưu với khán giả cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều clip thu hút tới hàng trăm nghìn lượt xem.

Trong concert, khán giả nhiều lần hô vang tên "anh Long", fanchant độc đáo này cùng biểu cảm của G-Dragon cũng gây sốt MXH. Đặc biệt, trong những khoảng nghỉ giữa concert, hàng chục nghìn khán giả hát vang giai điệu mở đầu ca khúc Bang Bang Bang. Việc G-Dragon nhắc tới kỷ niệm 20 năm của Big Bang trên sân khấu càng khiến fan tin rằng ngày Big Bang trở lại không còn xa.

Sau đêm nhạc, G-Dragon cũng chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ trong sự kiện lên trang cá nhân. Nam rapper bày tỏ anh đã có những giây phút đáng nhớ, vui vẻ bên khán giả đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm của Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Họ tiên phong trong thể loại hip hop với những ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Bang Bang Bang, Fantastic Baby… Sau đó, G-Dragon phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành sao hạng A. Anh còn được xem như biểu tượng thời trang.

Hồi tháng 6, khi G-Dragon từng biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình. Buổi diễn sau đó được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khen ngợi. Bất chấp việc biểu diễn dưới trời mưa tầm tã, nam rapper vẫn thể hiện hết mình, làm bùng nổ sân khấu.