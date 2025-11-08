Diệu Nhi, Hậu Hoàng đi xem concert G-Dragon ở Hưng Yên

Nhiều sao Việt như Hồng Ánh, Diệu Nhi, Quốc Anh, Dương Hoàng Yến... tới xem đêm nhạc của G-Dragon diễn ra tối 8/11 tại Hưng Yên.

Tối 8/11, đêm đầu tiên của concert G-Dragon diễn ra tại Hưng Yên và dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả. Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ World Tour Übermensch của nam rapper. Trong dịp này, nhiều sao Việt cũng tới đêm nhạc để thưởng thức các màn trình diễn và thể hiện tình yêu với trưởng nhóm Big Bang.

Diệu Nhi cùng hội bạn thân là Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng mang theo lightstick hình hoa cúc của G-Dragon tới concert. Trong khi đó, diễn viên Trần Quốc Anh tới xem đêm nhạc cùng stylist Kelbin Lei.

Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến ở concert của G-Dragon. Ảnh: FBNV.

Hồng Ánh tâm sự cô biết tới âm nhạc của G-Dragon chưa lâu, từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, trong dịp hiếm hoi nam rapper có đêm nhạc ở Việt Nam, Hồng Ánh không thể bỏ lỡ.

“49 tuổi lần đầu đu concert. Mới biết bạn ấy ngày 15/12/2024 khi nghe ca khúc Power tại MAMA - Tokyo. Ai có hỏi thời tiết hôm nay sao thì đại loại là có em ở đâu, nắng đẹp tới đó. Bạn cứ lo diễn, nắng mưa để mình lo”, Hồng Ánh chia sẻ.

Trước khi đêm nhạc diễn ra, G-Dragon có buổi soundcheck dành cho những khán giả sở hữu vé VIP và VVIP. Diệu Nhi cùng hội bạn cũng tham gia buổi soundcheck này. Trong sự kiện, G-Dragon tỏ ra hài lòng khi thời tiết đẹp, không có mưa như khán giả lo ngại trước đó.

Đêm nhạc G-Dragon ở Hà Nội là lần đầu Hồng Ánh đu concert thần tượng. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 6, khi G-Dragon biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình, trời đổ mưa lớn. Buổi diễn sau đó được nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đăng tải, khen ngợi. Bất chấp việc biểu diễn lúc điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nam rapper vẫn biểu diễn hết mình, làm bùng nổ sân khấu.

Sau đêm nhạc, G-Dragon cũng chia sẻ loạt ảnh đáng nhớ trong sự kiện lên trang cá nhân. Nam rapper bày tỏ anh đã có những giây phút đáng nhớ, vui vẻ bên khán giả đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

G-Dragon sinh năm 1988, là trưởng nhóm của Big Bang - một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Họ tiên phong trong thể loại hip hop với những ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Bang Bang Bang, Fantastic Baby… Sau đó, G-Dragon phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành sao hạng A. Anh còn được xem như biểu tượng thời trang khi luôn dẫn đầu xu thế.