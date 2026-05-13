FLC sắp họp bất thường, dự kiến bầu nhân sự cấp cao

FLC dự kiến tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 27/5 tại Hà Nội, với nội dung đáng chú ý là bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo tài liệu chương trình họp, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của CTCP Tập đoàn FLC sẽ diễn ra từ 8h ngày 27/5 tại tòa nhà The West, số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Nội dung chương trình cho thấy FLC sẽ trình cổ đông thông qua quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại. Tài liệu không nêu chi tiết số lượng nhân sự dự kiến bầu bổ sung cũng như danh sách ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát.

Lần gần nhất FLC tổ chức họp cổ đông là hồi tháng tháng 11 năm ngoái. Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp nói trên là việc FLC thông báo đồng ý chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành hãng hàng không Bamboo Airways.

Phiên họp lần này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc bộ máy quản trị và xử lý nhiều vấn đề tồn đọng sau giai đoạn biến động kéo dài. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn, sau thời gian vướng lao lý.

Trong lần xuất hiện công khai gần nhất hồi cuối tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn FLC. Trong khi đó, ông Vũ Anh Tuân (sinh năm 1973) vẫn giữ ghế Chủ tịch HĐQT. Phía công ty giải thích ông Quyết hiện tại là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

Cũng kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại, FLC liên tục có nhiều chuyển động về bộ máy lãnh đạo.

Mới đây, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991, giữ chức Tổng giám đốc. Trước đó, FLC cũng bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Theo bà Trương Thị Thu Hà, Giám đốc nhân sự Tập đoàn FLC, năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề trong chiến lược phát triển của FLC, khi doanh nghiệp đồng thời thực hiện tái cấu trúc tổ chức theo chiều sâu và đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, sau 3 năm tạm dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại từ ngày 6/3 thông qua Công ty Chứng khoán Artex. Do FLC không còn tư cách công ty đại chúng nên giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện theo hình thức giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC).