FIFA vào cuộc khẩn cấp vì tuyển Na Uy

Ngay trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với tuyển Anh, Na Uy buộc phải di dời khẩn cấp khỏi nơi đóng quân do những bất cập nghiêm trọng về tiếng ồn.
Tuyển Na Uy gặp rắc rối liên quan đến khách sạn lưu trú.
Tuyển Na Uy vừa trải qua biến động lớn khi toàn đội phải rời khách sạn Dalmar (Fort Lauderdale) chỉ sau một đêm lưu trú. Erling Haaland và các đồng đội phản ứng dữ dội với tình trạng tiếng ồn từ công trường xây dựng và xa lộ lân cận, buộc Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) phải khiếu nại lên FIFA để tìm địa điểm mới.
Chỉ trong vòng hai tiếng rưỡi sau khi kiến nghị, FIFA đồng ý cho toàn bộ đội dời đến một khách sạn ven biển tại Miami. Quản lý hậu cần Truls Daehli xác nhận việc di chuyển là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo tâm lý cầu thủ. Đội trưởng Martin Odegaard nhấn mạnh thay đổi này là cần thiết để tối ưu hóa quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất lịch sử đại diện Bắc Âu.
FIFA chấp thuận chi trả 50 phòng cùng chi phí an ninh tại nơi ở mới, tuy nhiên NFF phải tự bù đắp các khoản phụ thu. Bên cạnh tiếng ồn, huấn luyện viên Stale Solbakken tiết lộ khách sạn cũ thiếu phòng họp đủ lớn để triển khai chiến thuật, gây khó khăn cho việc vận hành đội bóng.
Trái ngược với sự bất ổn của đối thủ, tuyển Anh của Thomas Tuchel đang duy trì trạng thái thoải mái tại Kansas City. "Tam Sư" dự kiến bay đến Miami vào thứ bảy và tập luyện tại trung tâm của Inter Miami.
Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh sẽ diễn ra trên Hard Rock vào lúc 4h ngày 12/7.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.