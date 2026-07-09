FIFA vào cuộc khẩn cấp vì tuyển Na Uy

Ngay trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với tuyển Anh, Na Uy buộc phải di dời khẩn cấp khỏi nơi đóng quân do những bất cập nghiêm trọng về tiếng ồn.

Tuyển Na Uy gặp rắc rối liên quan đến khách sạn lưu trú.

Tuyển Na Uy vừa trải qua biến động lớn khi toàn đội phải rời khách sạn Dalmar (Fort Lauderdale) chỉ sau một đêm lưu trú. Erling Haaland và các đồng đội phản ứng dữ dội với tình trạng tiếng ồn từ công trường xây dựng và xa lộ lân cận, buộc Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) phải khiếu nại lên FIFA để tìm địa điểm mới.

Chỉ trong vòng hai tiếng rưỡi sau khi kiến nghị, FIFA đồng ý cho toàn bộ đội dời đến một khách sạn ven biển tại Miami. Quản lý hậu cần Truls Daehli xác nhận việc di chuyển là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo tâm lý cầu thủ. Đội trưởng Martin Odegaard nhấn mạnh thay đổi này là cần thiết để tối ưu hóa quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất lịch sử đại diện Bắc Âu.

FIFA chấp thuận chi trả 50 phòng cùng chi phí an ninh tại nơi ở mới, tuy nhiên NFF phải tự bù đắp các khoản phụ thu. Bên cạnh tiếng ồn, huấn luyện viên Stale Solbakken tiết lộ khách sạn cũ thiếu phòng họp đủ lớn để triển khai chiến thuật, gây khó khăn cho việc vận hành đội bóng.

Trái ngược với sự bất ổn của đối thủ, tuyển Anh của Thomas Tuchel đang duy trì trạng thái thoải mái tại Kansas City. "Tam Sư" dự kiến bay đến Miami vào thứ bảy và tập luyện tại trung tâm của Inter Miami.

Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh sẽ diễn ra trên Hard Rock vào lúc 4h ngày 12/7.

Na Uy tái hiện màn ăn mừng thương hiệu sau khi hạ Brazil Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.