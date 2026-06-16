FIFA tạo giải đấu có cả Israel, Palestine lẫn Nga

FIFA lên kế hoạch tổ chức giải U15 toàn cầu tại Mỹ với sự tham gia của toàn bộ 211 liên đoàn thành viên, hứa hẹn trở thành sân chơi trẻ lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.

FIFA tham vọng chưa từng có với giải U15 toàn cầu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino muốn biến giải đấu mới thành một ngày hội bóng đá trẻ mang tính toàn cầu. Dự kiến, giải được tổ chức tại Mỹ vào tháng 9 tới, với trận khai mạc được đề xuất giữa U15 Israel và U15 Palestine.

Đáng chú ý, FIFA muốn tất cả 211 liên đoàn thành viên đều có cơ hội tham dự, gồm cả Nga. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những dự án phát triển bóng đá trẻ quy mô và tham vọng nhất mà FIFA từng thực hiện. Ý tưởng nằm trong định hướng lâu dài của FIFA về việc sử dụng bóng đá như cầu nối giữa các nền văn hóa, đồng thời mang đến cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên khắp thế giới.

Trên thực tế, FIFA đã công bố kế hoạch về giải đấu theo mô hình "lễ hội" từ cuối năm 2025. Phiên bản đầu tiên vào năm 2026 sẽ dành cho các đội U15 nam. Một năm sau, các đội U15 nữ sẽ chính thức góp mặt. Kể từ năm 2028, tất cả liên đoàn thành viên sẽ được mời tham dự ở cả hai nội dung nam và nữ.

Để phù hợp quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, FIFA dự kiến áp dụng nhiều thay đổi về thể thức. Các trận đấu sẽ có thời lượng ngắn hơn, được tổ chức trên sân có kích thước nhỏ hơn sân tiêu chuẩn. Mỗi đội chỉ gồm từ 7 đến 9 cầu thủ thay vì 11 người như thông thường.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới, đồng thời tạo cơ hội để các nền bóng đá giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ rất sớm.