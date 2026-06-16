Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA tạo giải đấu có cả Israel, Palestine lẫn Nga

  • Thứ ba, 16/6/2026 10:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA lên kế hoạch tổ chức giải U15 toàn cầu tại Mỹ với sự tham gia của toàn bộ 211 liên đoàn thành viên, hứa hẹn trở thành sân chơi trẻ lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới.

FIFA tham vọng chưa từng có với giải U15 toàn cầu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino muốn biến giải đấu mới thành một ngày hội bóng đá trẻ mang tính toàn cầu. Dự kiến, giải được tổ chức tại Mỹ vào tháng 9 tới, với trận khai mạc được đề xuất giữa U15 Israel và U15 Palestine.

Đáng chú ý, FIFA muốn tất cả 211 liên đoàn thành viên đều có cơ hội tham dự, gồm cả Nga. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những dự án phát triển bóng đá trẻ quy mô và tham vọng nhất mà FIFA từng thực hiện. Ý tưởng nằm trong định hướng lâu dài của FIFA về việc sử dụng bóng đá như cầu nối giữa các nền văn hóa, đồng thời mang đến cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên khắp thế giới.

Trên thực tế, FIFA đã công bố kế hoạch về giải đấu theo mô hình "lễ hội" từ cuối năm 2025. Phiên bản đầu tiên vào năm 2026 sẽ dành cho các đội U15 nam. Một năm sau, các đội U15 nữ sẽ chính thức góp mặt. Kể từ năm 2028, tất cả liên đoàn thành viên sẽ được mời tham dự ở cả hai nội dung nam và nữ.

Để phù hợp quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, FIFA dự kiến áp dụng nhiều thay đổi về thể thức. Các trận đấu sẽ có thời lượng ngắn hơn, được tổ chức trên sân có kích thước nhỏ hơn sân tiêu chuẩn. Mỗi đội chỉ gồm từ 7 đến 9 cầu thủ thay vì 11 người như thông thường.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới, đồng thời tạo cơ hội để các nền bóng đá giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ rất sớm.

Địa chấn tại World Cup 2026

Đêm 15/6, Tây Ban Nha bị đối thủ hạng 64 FIFA, Cape Verde cầm hòa 0-0 tại bảng H trên sân Mercedes-Benz.

12 giờ trước

FIFA điều tra trọng tài VAR

Trước trận đấu giữa Đức và Curacao tại bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6, một tình huống gây tranh cãi liên quan đến tổ VAR đã bất ngờ thu hút sự chú ý từ dư luận.

17 giờ trước

Hành động bị gọi là 'trò hề' của FIFA ở trận Đức - Curacao

Rạng sáng 15/6, tâm điểm tranh cãi đến từ những quãng nghỉ tiếp nước gây nhiều bức xúc cho người hâm mộ khi tuyển Đức nghiền nát Curacao với tỷ số 7-1 ở bảng E World Cup 2026.

29:1712 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bi va Iran lam dao lon bang G hinh anh

Bỉ và Iran làm đảo lộn bảng G

24 phút trước 11:00 16/6/2026

0

Hai đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng G cùng sảy chân ở lượt trận mở màn, khiến cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên khó lường hơn dự kiến.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý