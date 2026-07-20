FIFA phá lệ nghỉ giữa hiệp ở chung kết World Cup

Màn trình diễn giữa giờ với dàn sao quốc tế khiến thời gian nghỉ trận chung kết World Cup 2026 vượt xa kế hoạch ban đầu của FIFA.

Chương trình âm nhạc ở giờ nghỉ giữa hiệp mang đầy màu sắc của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào rạng sáng 20/7 không chỉ gây chú ý bởi cuộc đua vô địch, mà còn tạo dấu ấn bởi sự cố liên quan đến thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Theo kế hoạch được FIFA công bố trước đó, khoảng nghỉ giữa trận sẽ kéo dài tối đa 17 phút với chương trình biểu diễn đặc biệt. Tuy nhiên, thực tế hai đội phải chờ tới 27 phút mới có thể trở lại sân, nhiều hơn dự kiến 10 phút. Điều này khiến thời điểm bắt đầu hiệp hai bị chậm lại.

Nguyên nhân đến từ màn trình diễn quy mô lớn được FIFA tổ chức lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Lấy cảm hứng từ Super Bowl, chương trình giữa giờ quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS và nhạc trưởng Venezuela Gustavo Dudamel.

Các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên sân khấu được dựng ngay trên mặt cỏ sân MetLife, New Jersey. Đây là lần đầu tiên FIFA đưa mô hình halftime show vào trận đấu quan trọng nhất của World Cup, thay đổi truyền thống nghỉ giữa hiệp kéo dài 15 phút của bóng đá.

Sự kiện còn có sự góp mặt của những biểu tượng bóng đá Brazil. Madonna gây chú ý khi xuất hiện cùng hai huyền thoại Ronaldo Nazario và Ronaldinho Gaucho. Hình ảnh Pele cũng được chiếu trên màn hình lớn tại sân vận động để tri ân "Vua bóng đá", trong kỳ World Cup đầu tiên sau khi ông qua đời.

Dù tạo thêm sức hút cho trận đấu, màn trình diễn kéo dài cũng khiến FIFA đối mặt với những tranh luận về việc thay đổi nhịp độ quen thuộc của một trận chung kết World Cup.

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