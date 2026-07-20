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Thể thao World Cup 2026

FIFA phá lệ nghỉ giữa hiệp ở chung kết World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 04:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Màn trình diễn giữa giờ với dàn sao quốc tế khiến thời gian nghỉ trận chung kết World Cup 2026 vượt xa kế hoạch ban đầu của FIFA.

Chương trình âm nhạc ở giờ nghỉ giữa hiệp mang đầy màu sắc của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào rạng sáng 20/7 không chỉ gây chú ý bởi cuộc đua vô địch, mà còn tạo dấu ấn bởi sự cố liên quan đến thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Theo kế hoạch được FIFA công bố trước đó, khoảng nghỉ giữa trận sẽ kéo dài tối đa 17 phút với chương trình biểu diễn đặc biệt. Tuy nhiên, thực tế hai đội phải chờ tới 27 phút mới có thể trở lại sân, nhiều hơn dự kiến 10 phút. Điều này khiến thời điểm bắt đầu hiệp hai bị chậm lại.

Nguyên nhân đến từ màn trình diễn quy mô lớn được FIFA tổ chức lần đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Lấy cảm hứng từ Super Bowl, chương trình giữa giờ quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS và nhạc trưởng Venezuela Gustavo Dudamel.

Các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện trên sân khấu được dựng ngay trên mặt cỏ sân MetLife, New Jersey. Đây là lần đầu tiên FIFA đưa mô hình halftime show vào trận đấu quan trọng nhất của World Cup, thay đổi truyền thống nghỉ giữa hiệp kéo dài 15 phút của bóng đá.

Sự kiện còn có sự góp mặt của những biểu tượng bóng đá Brazil. Madonna gây chú ý khi xuất hiện cùng hai huyền thoại Ronaldo Nazario và Ronaldinho Gaucho. Hình ảnh Pele cũng được chiếu trên màn hình lớn tại sân vận động để tri ân "Vua bóng đá", trong kỳ World Cup đầu tiên sau khi ông qua đời.

Dù tạo thêm sức hút cho trận đấu, màn trình diễn kéo dài cũng khiến FIFA đối mặt với những tranh luận về việc thay đổi nhịp độ quen thuộc của một trận chung kết World Cup.

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Đào Trần

FIFA FIFA FIFA World Cup 2026 chung kết Tây Ban Nha Argentina

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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