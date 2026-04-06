Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA lại gây tranh cãi

  • Thứ hai, 6/4/2026 05:01 (GMT+7)
  11 giờ trước

FIFA xác nhận mức hỗ trợ 600 USD/ngày cho mỗi đội dự World Cup 2026, thấp hơn đáng kể so với kỳ 2022.

FIFA vừa công bố mức hỗ trợ tài chính dành cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026600 USD/ngày, thấp hơn đáng kể so với con số 850 USD/ngày tại World Cup 2022.

Theo lý giải từ FIFA, khoản hỗ trợ nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính phát sinh từ các nghĩa vụ thuế tại nước chủ nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm mức hỗ trợ cơ bản lại khiến nhiều Liên đoàn Bóng đá phải cân nhắc kỹ hơn trong khâu chuẩn bị, đặc biệt là với các đội tuyển không có tiềm lực tài chính mạnh.

World Cup 2026 sẽ là kỳ giải mở rộng lên 48 đội, kéo theo thời gian lưu trú dài hơn và chi phí hậu cần tăng đáng kể. Trong bối cảnh đó, mức hỗ trợ giảm đi gần 30% so với kỳ trước có thể tạo ra khoảng trống tài chính không nhỏ, nhất là khi các đội phải tự chi trả thêm cho lưu trú, di chuyển nội địa và các hoạt động chuẩn bị ngoài sân cỏ.

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi này phản ánh cách FIFA điều chỉnh chính sách tài chính theo bối cảnh địa lý và pháp lý của nước chủ nhà. Mỹ vốn nổi tiếng với hệ thống thuế chặt chẽ đối với thu nhập phát sinh trên lãnh thổ, bao gồm cả tiền thưởng và các khoản hỗ trợ liên quan đến thể thao.

Dù FIFA khẳng định đây là bước đi nhằm cân bằng lợi ích tổng thể, quyết định vẫn đặt ra dấu hỏi về khả năng hỗ trợ thực chất dành cho các đội tuyển, đặc biệt trong một kỳ World Cup được dự báo tốn kém nhất lịch sử.

Trong bức tranh đó, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu bóng đá, mà còn là bài toán tài chính phức tạp đối với mỗi đội tuyển.

Thái Viên

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

11:15 6/4/2026

0

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý