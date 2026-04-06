FIFA lại gây tranh cãi

FIFA xác nhận mức hỗ trợ 600 USD/ngày cho mỗi đội dự World Cup 2026, thấp hơn đáng kể so với kỳ 2022.

FIFA vừa công bố mức hỗ trợ tài chính dành cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026 là 600 USD /ngày, thấp hơn đáng kể so với con số 850 USD /ngày tại World Cup 2022.

Theo lý giải từ FIFA, khoản hỗ trợ nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính phát sinh từ các nghĩa vụ thuế tại nước chủ nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm mức hỗ trợ cơ bản lại khiến nhiều Liên đoàn Bóng đá phải cân nhắc kỹ hơn trong khâu chuẩn bị, đặc biệt là với các đội tuyển không có tiềm lực tài chính mạnh.

World Cup 2026 đang gây ra tranh cãi.

World Cup 2026 sẽ là kỳ giải mở rộng lên 48 đội, kéo theo thời gian lưu trú dài hơn và chi phí hậu cần tăng đáng kể. Trong bối cảnh đó, mức hỗ trợ giảm đi gần 30% so với kỳ trước có thể tạo ra khoảng trống tài chính không nhỏ, nhất là khi các đội phải tự chi trả thêm cho lưu trú, di chuyển nội địa và các hoạt động chuẩn bị ngoài sân cỏ.

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi này phản ánh cách FIFA điều chỉnh chính sách tài chính theo bối cảnh địa lý và pháp lý của nước chủ nhà. Mỹ vốn nổi tiếng với hệ thống thuế chặt chẽ đối với thu nhập phát sinh trên lãnh thổ, bao gồm cả tiền thưởng và các khoản hỗ trợ liên quan đến thể thao.

Dù FIFA khẳng định đây là bước đi nhằm cân bằng lợi ích tổng thể, quyết định vẫn đặt ra dấu hỏi về khả năng hỗ trợ thực chất dành cho các đội tuyển, đặc biệt trong một kỳ World Cup được dự báo tốn kém nhất lịch sử.

Trong bức tranh đó, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu bóng đá, mà còn là bài toán tài chính phức tạp đối với mỗi đội tuyển.