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Thể thao World Cup 2026

FIFA kết luận vụ trọng tài VAR gây tranh cãi

  • Thứ ba, 16/6/2026 10:25 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sự việc liên quan đến trợ lý VAR Shaun Evans có thể khép lại khi FIFA chính thức đưa ra phán quyết.

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Cử chỉ của trọng tài Shaun Evans trở thành đề tài bàn tán. Ảnh trích từ video.

FIFA chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với trợ lý VAR Shaun Evans sau trận Đức thắng Curacao 7-1 tại bảng E World Cup 2026 hôm 15/6. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong hành động gây tranh cãi của trọng tài người Australia.

Sự việc xảy ra trước giờ bóng lăn khi chương trình truyền hình giới thiệu tổ VAR. Evans xuất hiện trên sóng với bàn tay tạo hình giống ký hiệu “OK”.

Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng liên hệ cử chỉ này với biểu tượng từng bị các nhóm cực đoan sử dụng để truyền bá tư tưởng thượng đẳng da trắng.

Trước làn sóng tranh cãi, FIFA mở cuộc điều tra và chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kỷ luật độc lập xem xét. Sau khi phân tích hình ảnh và các tình tiết liên quan, FIFA kết luận không có bằng chứng cho thấy Evans cố tình thực hiện hành động mang thông điệp chính trị hay phân biệt chủng tộc.

Trong tuyên bố chính thức, Evans khẳng định động tác đó chỉ là một phản xạ vô thức. Ông cho biết bản thân hoàn toàn không nhận ra mình đã thực hiện cử chỉ này vào thời điểm xuất hiện trên truyền hình.

“Tôi không cố ý gửi đi bất kỳ thông điệp, niềm tin hay sự liên hệ nào. Hình ảnh ghi lại trong trận đấu cho thấy tôi nhiều lần lặp lại động tác tương tự khi cầm bút trên tay”, Evans giải thích.

FIFA cũng cho biết đã xem xét đầy đủ lời giải trình của vị trợ lý VAR trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Evans là một trong 30 chuyên gia VAR được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Dù trận đấu giữa Đức và Curacao diễn ra ở Houston, toàn bộ tổ VAR làm việc tại trung tâm điều hành ở Dallas, nơi hình ảnh của Evans được ghi lại.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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