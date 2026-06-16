FIFA kết luận vụ trọng tài VAR gây tranh cãi

Sự việc liên quan đến trợ lý VAR Shaun Evans có thể khép lại khi FIFA chính thức đưa ra phán quyết.

Cử chỉ của trọng tài Shaun Evans trở thành đề tài bàn tán. Ảnh trích từ video.

FIFA chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với trợ lý VAR Shaun Evans sau trận Đức thắng Curacao 7-1 tại bảng E World Cup 2026 hôm 15/6. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho biết không phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong hành động gây tranh cãi của trọng tài người Australia.

Sự việc xảy ra trước giờ bóng lăn khi chương trình truyền hình giới thiệu tổ VAR. Evans xuất hiện trên sóng với bàn tay tạo hình giống ký hiệu “OK”.

Một số người dùng mạng xã hội nhanh chóng liên hệ cử chỉ này với biểu tượng từng bị các nhóm cực đoan sử dụng để truyền bá tư tưởng thượng đẳng da trắng.

Trước làn sóng tranh cãi, FIFA mở cuộc điều tra và chuyển hồ sơ cho Ủy ban Kỷ luật độc lập xem xét. Sau khi phân tích hình ảnh và các tình tiết liên quan, FIFA kết luận không có bằng chứng cho thấy Evans cố tình thực hiện hành động mang thông điệp chính trị hay phân biệt chủng tộc.

Trong tuyên bố chính thức, Evans khẳng định động tác đó chỉ là một phản xạ vô thức. Ông cho biết bản thân hoàn toàn không nhận ra mình đã thực hiện cử chỉ này vào thời điểm xuất hiện trên truyền hình.

“Tôi không cố ý gửi đi bất kỳ thông điệp, niềm tin hay sự liên hệ nào. Hình ảnh ghi lại trong trận đấu cho thấy tôi nhiều lần lặp lại động tác tương tự khi cầm bút trên tay”, Evans giải thích.

FIFA cũng cho biết đã xem xét đầy đủ lời giải trình của vị trợ lý VAR trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Evans là một trong 30 chuyên gia VAR được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Dù trận đấu giữa Đức và Curacao diễn ra ở Houston, toàn bộ tổ VAR làm việc tại trung tâm điều hành ở Dallas, nơi hình ảnh của Evans được ghi lại.

Video bàn thắng lịch sử của tuyển Curacao trước Đức Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.