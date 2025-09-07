Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA đổi lịch thi đấu

  • Chủ nhật, 7/9/2025 18:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

FIFA thông báo về sự thay đổi lớn với lịch thi đấu quốc tế, qua đó ảnh hưởng đến các câu lạc bộ Premier League từ năm sau.

FIFA đổi lịch từ 2 trận trong 2 kỳ nghỉ liên tiếp thành 4 trận trong 16 ngày vào năm sau.

Kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 luôn là thời điểm khiến người hâm mộ Premier League cảm thấy khó chịu, bởi mùa giải mới trôi qua 3 vòng đấu. Hiện Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Người hâm mộ phải chờ thêm một tuần nữa để chứng kiến các CLB thi đấu trở lại.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 sẽ không còn diễn ra theo thể thức hiện tại vào năm 2026. Thông thường các kỳ nghỉ tháng 9 và tháng 10 thường có 2 trận đấu quốc tế, nhưng từ năm sau, FIFA sẽ hợp nhất 2 kỳ nghỉ thành quãng thời gian 16 ngày. Động thái tạo điều kiện cho 4 trận đấu được diễn ra trong suốt 2 tuần nghỉ, thay vì 2 trận như trước.

Thay đổi đồng nghĩa đây sẽ là lần cuối cùng các cầu thủ Premier League tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 9. Thay vào đó, kỳ nghỉ quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10 năm sau, cho phép thêm 2 trận đấu được tổ chức ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, các kỳ nghỉ quốc tế rơi vào tháng 11 và tháng 3 vẫn sẽ được duy trì theo dạng 9 ngày, với 2 trận đấu trong mỗi kỳ nghỉ.

FIFA tin rằng sự thay đổi sẽ giúp giảm bớt tình trạng dày đặc lịch thi đấu, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn khi các kỳ nghỉ quốc tế diễn ra 4 lần mỗi năm.

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

