FIFA đổi lịch thi đấu

FIFA thông báo về sự thay đổi lớn với lịch thi đấu quốc tế, qua đó ảnh hưởng đến các câu lạc bộ Premier League từ năm sau.

FIFA đổi lịch từ 2 trận trong 2 kỳ nghỉ liên tiếp thành 4 trận trong 16 ngày vào năm sau.

Kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 luôn là thời điểm khiến người hâm mộ Premier League cảm thấy khó chịu, bởi mùa giải mới trôi qua 3 vòng đấu. Hiện Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Người hâm mộ phải chờ thêm một tuần nữa để chứng kiến các CLB thi đấu trở lại.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 sẽ không còn diễn ra theo thể thức hiện tại vào năm 2026. Thông thường các kỳ nghỉ tháng 9 và tháng 10 thường có 2 trận đấu quốc tế, nhưng từ năm sau, FIFA sẽ hợp nhất 2 kỳ nghỉ thành quãng thời gian 16 ngày. Động thái tạo điều kiện cho 4 trận đấu được diễn ra trong suốt 2 tuần nghỉ, thay vì 2 trận như trước.

Thay đổi đồng nghĩa đây sẽ là lần cuối cùng các cầu thủ Premier League tập trung cùng đội tuyển quốc gia vào đầu tháng 9. Thay vào đó, kỳ nghỉ quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10 năm sau, cho phép thêm 2 trận đấu được tổ chức ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, các kỳ nghỉ quốc tế rơi vào tháng 11 và tháng 3 vẫn sẽ được duy trì theo dạng 9 ngày, với 2 trận đấu trong mỗi kỳ nghỉ.

FIFA tin rằng sự thay đổi sẽ giúp giảm bớt tình trạng dày đặc lịch thi đấu, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn khi các kỳ nghỉ quốc tế diễn ra 4 lần mỗi năm.