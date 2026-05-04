Fernandes bức xúc

Đêm 3/5, Bruno Fernandes giận dữ với trọng tài Darren England khi MU thắng Liverpool 3-2 ở vòng 35 Premier League.

Fernandes bị trọng tài cản đường.

Tình huống tranh cãi xảy ra ở phút 84, khi Liverpool tổ chức tấn công trước vùng cấm "Quỷ đỏ". Fernandes băng lên với ý định cắt đường chuyền hướng tới Dominik Szoboszlai, nhưng bất ngờ bị chính trọng tài England vô tình chắn đường. Pha va chạm khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha ngã xuống sân trong sự bức xúc.

Dù trận đấu tiếp diễn, Fernandes lập tức nổi nóng. Anh liên tục vung tay và hét thẳng vào mặt vị vua áo đen để phản đối. Tình huống sau đó khép lại khi Cody Gakpo dứt điểm nhẹ, không gây khó khăn cho thủ môn Senne Lammens.

Sai sót về vị trí của trọng tài khiến những phút cuối trận thêm phần căng thẳng. Trong bối cảnh thế trận nóng lên, quyết định di chuyển thiếu hợp lý của Darren England càng làm gia tăng sự ức chế từ phía cầu thủ MU.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng chỉ trích. Một ý kiến cho rằng: "Không thể chấp nhận được. Trọng tài ngày càng mắc những lỗi cơ bản". Người khác khẳng định: "Fernandes hoàn toàn có lý. Trọng tài di chuyển vào đúng hướng bóng. Với tình huống đó, anh ta hoàn toàn có thể là người chạm bóng trước".

Bỏ qua tranh cãi, MU vẫn có 3 điểm để giành vé dự Champions League. Đội chủ sân Old Trafford khởi đầu như mơ khi Matheus Cunha mở tỷ số ngay phút thứ 6, trước khi Benjamin Sesko nhân đôi cách biệt chưa đầy 10 phút sau.

Liverpool vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Szoboszlai và Gakpo để đưa trận đấu về thế cân bằng. Tuy nhiên, Kobbie Mainoo tỏa sáng với bàn thắng quyết định trong hiệp hai, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ nhà.

