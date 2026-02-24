Chính phủ Mỹ bị kiện

Hãng vận tải, chuyển phát toàn cầu FedEx mới đây đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, đòi hoàn thuế IEEPA sau khi Tòa án Tối cao nước này bác bỏ các sắc thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

FedEx là một trong các doanh nghiệp đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, đòi hoàn thuế. Ảnh: Reuters.

Ngày 23/2 (giờ Mỹ), tập đoàn vận tải toàn cầu FedEx đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, yêu cầu hoàn trả các khoản thuế khẩn cấp do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết vào tuần trước rằng ông Trump đã vượt thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, theo Reuters.

Theo các nhà kinh tế thuộc Penn Wharton Budget Model, hơn 175 tỷ USD tiền thuế mà Mỹ đã thu có thể thuộc diện được hoàn trả. Các luật sư thương mại dự báo có thêm nhiều vụ kiện đòi lại hàng tỷ USD, dù quy trình hoàn tiền vẫn cần được tòa cấp dưới làm rõ.

Trong đơn kiện, FedEx yêu cầu toàn bộ các khoản thuế IEEPA mà công ty đã nộp cho chính phủ Mỹ phải được hoàn trả. FedEx và bộ phận logistics của hãng hiện là nhà nhập khẩu chính thức đối với các lô hàng chịu thuế theo IEEPA. Tuy vậy, công ty này chưa công bố giá trị cụ thể của khoản tiền yêu cầu bồi hoàn.

Các bị đơn trong vụ kiện gồm Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), Ủy viên Rodney Scott của cơ quan này và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. CBP và Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về thông tin này.

Hãng luật Crowell & Moring đại diện cho FedEx trong vụ kiện và cũng đang đại diện cho một số doanh nghiệp khác trong các vụ kiện tương tự, bao gồm nhà bán lẻ Costco, hãng mỹ phẩm Revlon và công ty kính mắt EssilorLuxottica.

Theo Ron Ciotti, đối tác tại hãng luật Hinckley Allen ở Boston, các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà cung cấp có nhiều khả năng được hoàn thuế vì hồ sơ của họ thường bao gồm chứng từ hải quan hoặc hóa đơn thể hiện chi tiết các khoản thuế theo từng mặt hàng.

Ông phân tích: "Nếu trong hợp đồng của bạn có điều khoản leo thang thuế quan hoặc điều khoản điều chỉnh giá dựa trên thuế, và vì vậy giá tăng lên, thì bạn có cơ sở để đòi hoàn tiền".

Tuy nhiên, ông Ciotti nhận định nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng đã trả giá cao hơn cho hàng hóa mà không có tài liệu thể hiện rõ tác động của thuế, nên có thể thiếu bằng chứng cần thiết để đòi hoàn tiền.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, người từng được xem là ứng viên tiềm năng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống, cũng đã yêu cầu hoàn trả tiền thuế cho người dân Mỹ sau khi các mức thuế bị Tòa án Tối cao bác bỏ.