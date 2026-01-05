TP.HCM lần đầu thử nghiệm giao hàng bằng UAV

Thông qua chương trình thử nghiệm, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện khả năng ứng dụng UAV trong lĩnh vực bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa...

Lãnh đạo TP.HCM nghe lãnh đạo doanh nghiệp giới thiệu về thiết bị bay UAV. Ảnh: VGP/Hoàng Hùng.

Ngày 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) cùng các doanh nghiệp công nghệ chính thức khởi động chương trình thử nghiệm giao hàng bằng UAV (thiết bị bay không người lái) tại SHTP.

Chương trình được triển khai trên cơ sở cho phép bay do Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng cấp và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không và an ninh quốc gia. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hoạt động thử nghiệm UAV được tổ chức một cách bài bản, có kiểm soát và đúng quy định pháp luật.

Việc tổ chức chương trình thử nghiệm nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái, được triển khai theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 của HĐND TP.HCM.

Nghị quyết này quy định các tiêu chí, lĩnh vực và nội dung hỗ trợ thử nghiệm giải pháp công nghệ mới trong phạm vi SHTP và các khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố.

Phó giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu cho biết trước mắt, chương trình tập trung thử nghiệm UAV trong phạm vi SHTP, phục vụ hoạt động giao hàng chặng ngắn. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tham gia kỳ vọng có thể mở rộng phạm vi bay với khoảng cách xa hơn, như từ Cần Giờ sang Vũng Tàu, nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng nhu cầu logistics trong không gian đô thị mở rộng từ quý I.

Thông qua chương trình thử nghiệm, Sở KH&CN TP sẽ tiến hành đánh giá toàn diện nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có khả năng ứng dụng UAV trong lĩnh vực bưu chính, logistics đô thị và phân phối hàng hóa chặng ngắn; mức độ an toàn, độ ổn định và hiệu quả vận hành của các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, phát triển; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong tổ chức vận hành thực tế.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP cho biết đây không chỉ là một buổi trình diễn công nghệ mà còn là minh chứng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, có lộ trình, dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý.

SHTP cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ, kiến nghị hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế sandbox, tạo không gian thử nghiệm an toàn để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm.

Đồng thời, SHTP sẽ hỗ trợ kết nối các sản phẩm công nghệ với các sở, ngành, đối tác trong và ngoài nước, cũng như làm cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm và nguồn vốn hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ của thành phố.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua TP.HCM đã đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp bằng cách tập trung vào 6 nhóm công nghệ chiến lược (công nghệ bay), thu hút đầu tư (quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư chiến lược), phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (vườn ươm, startup), ứng dụng chuyển đổi số và hợp tác quốc tế...