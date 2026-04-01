Fan tuyển Anh nổi giận

  • Thứ tư, 1/4/2026 06:43 (GMT+7)
Rạng sáng 1/4, thất bại 0-1 trước Nhật Bản khiến tuyển Anh nhận về nhiều hoài nghi và châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

Tuyển Anh có màn trình diễn cực kỳ nhạt nhòa.

Trong trận giao hữu cuối cùng trên sân Wembley trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gây thất vọng khi thi đấu rời rạc, thiếu ý tưởng tấn công. Dù được đánh giá cao hơn nhiều, "Tam sư" không thể tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ Nhật Bản.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha phản công sắc bén. Tiền đạo Keito Nakamura thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Kaoru Mitoma dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Đáng chú ý, phải đến phút 77, tuyển Anh mới có cú sút trúng đích đầu tiên, con số phản ánh rõ sự bế tắc trong lối chơi.

Ở phút 60, Tuchel thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự, rút Phil Foden, Cole Palmer, Ben White cùng một số cầu thủ khác nhằm làm mới đội hình. Những gì các cầu thủ này thể hiện trong trận không thể làm hài lòng người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ. Bộ ba Foden, Palmer và White bị cho là tự đánh mất cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 sau màn trình diễn nhạt nhòa.

Nhiều ý kiến cho rằng Foden và Palmer "không xứng đáng" có tên trong danh sách dự World Cup 2026, thậm chí cần được cho nghỉ dài hạn sau mùa giải sa sút. Trong khi đó, White bị đánh giá yếu kém cả trong tấn công lẫn phòng ngự, qua đó làm giảm đáng kể cơ hội cạnh tranh vị trí.

Dù chỉ là trận giao hữu, thất bại rõ ràng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tuyển Anh. Quan trọng hơn, nó cũng khiến cuộc cạnh tranh suất dự World Cup 2026 trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Minh Nghi

