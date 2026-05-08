Fan MU đảo ngược thái độ với Tchouameni

  • Thứ sáu, 8/5/2026 09:25 (GMT+7)
CĐV MU từng phấn khích khi CLB tiếp cận Aurelien Tchouameni, nhưng mọi thứ đảo chiều sau vụ xô xát ở Real Madrid.

Hồi tháng 4, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ MU quan tâm tới Tchouameni như phương án thay thế Casemiro. Theo Fichajes, HLV Michael Carrick đánh giá tiền vệ 24 tuổi là mẫu cầu thủ đủ đẳng cấp để tái thiết tuyến giữa.

Sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ, khả năng tranh chấp cùng kinh nghiệm chơi bóng tại Bernabeu, Tchouameni được xem là cái tên phù hợp. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên hỗn loạn chỉ sau vài ngày.

Hôm 6/5, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin giữa Tchouameni và Federico Valverde xảy ra mâu thuẫn căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid. Đến ngày 7/5, vụ việc leo thang thành ẩu đả khiến Valverde nhập viện.

Cùng thời điểm, nhà báo Ben Jacobs xác nhận MU liên hệ với phía đại diện của Tchouameni. Thông tin lập tức tạo nên tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Một số CĐV hài hước gọi Tchouameni là "đô vật WWE", thậm chí lo ngại Bruno Fernandes sẽ "mất răng" nếu tiền vệ người Pháp cập bến Old Trafford.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác phản đối gay gắt khả năng MU chiêu mộ cầu thủ vừa bị cáo buộc hành hung đồng đội. "Tại sao phải mang về một cầu thủ đánh nhau trong phòng thay đồ?", một tài khoản bình luận. Người khác cho rằng MU mất nhiều năm để ổn định nội bộ và không nên tự đưa thêm rắc rối vào đội bóng.

Dù vậy, một số người tin rằng Tchouameni chỉ đang muốn rời Real Madrid bằng mọi giá, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia bước vào giai đoạn biến động lớn sau mùa giải thất vọng trên mọi đấu trường.

Đào Trần

Tchouameni Casemiro Ben Jacobs MU Manchester United Real Madrid Aurelien Tchouameni Federico Valverde

