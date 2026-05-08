Hình phạt cho Valverde, Tchouameni

Không khí tại Real Madrid đang trở nên căng thẳng sau vụ xô xát nghiêm trọng giữa hai tiền vệ Federico Valverde và Aurelien Tchouameni trong buổi tập.

Valverde và Tchouameni mâu thuẫn trên sân tập. Ảnh: Reuters.

Marca cho biết vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi gay gắt trên sân tập trước khi leo thang thành hành vi bạo lực. Valverde được cho là có lời lẽ xúc phạm đồng đội, trong khi Tchouameni bị cáo buộc có hành động tấn công trực tiếp. Sự cố khiến ban huấn luyện và các cầu thủ khác phải can thiệp để ngăn chặn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hiện tại, Real Madrid đứng trước hai lựa chọn xử lý. Phương án đầu tiên là giải quyết nội bộ theo quy định riêng của CLB, bao gồm các án phạt tài chính hoặc đình chỉ thi đấu nếu hai cầu thủ chấp nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, nếu đội bóng quyết định đưa vụ việc lên cấp độ pháp lý theo thỏa ước lao động tập thể của bóng đá Tây Ban Nha, quy trình sẽ kéo dài từ hai đến ba tuần.

Theo quy định hiện hành, hành vi xúc phạm bằng lời nói có thể bị xếp vào nhóm vi phạm nghiêm trọng, còn hành vi hành hung trong môi trường làm việc chuyên nghiệp bị xem là vi phạm rất nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa Valverde và Tchouameni có nguy cơ phải nhận án phạt nặng cả về tài chính lẫn chuyên môn.

Valverde bị chấn thương sọ não.

Đối với hành vi bị xếp vào “lỗi nghiêm trọng”, cầu thủ có thể bị đình chỉ thi đấu và cắt lương từ 2 đến 10 ngày. Ngoài ra, mức phạt tiền có thể lên tới 7% lương tháng, tùy theo mức độ vi phạm.

Trong trường hợp bị kết luận phạm “lỗi rất nghiêm trọng”, án phạt có thể tăng lên từ 11 đến 30 ngày đình chỉ không lương, đồng thời khoản tiền phạt có thể chạm mốc 25% thu nhập tháng.

Đáng chú ý, trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần, quy định còn cho phép CLB đơn phương chấm dứt hợp đồng với cầu thủ. Dù khả năng này hiện chưa được nhắc tới, vụ việc vẫn đang gây chấn động nội bộ Real Madrid và có thể ảnh hưởng lớn tới phòng thay đồ của đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết Chủ tịch Florentino Perez sẽ có hình thức xử lý kỷ luật với cả Valverde và Tchouameni. Mâu thuẫn giữa hai cầu thủ khiến hình ảnh của Real Madrid bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

