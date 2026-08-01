Eximbank có Tổng giám đốc mới từ hôm nay

Bà Phạm Thị Huyền Trang chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Eximbank từ ngày 1/8, thay ông Trần Tấn Lộc sau khi vị này thôi giữ chức quyền Tổng giám đốc.

Bà Phạm Thị Huyền Trang, tân Tổng giám đốc Eximbank. Ảnh: EIB.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 1/8, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của ngân hàng. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận hồ sơ của bà Phạm Thị Huyền Trang đối với chức danh thành viên HĐQT không độc lập.

Bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc sau khi Eximbank miễn nhiệm chức danh quyền Tổng giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc kể từ ngày 1/8.

Tân Tổng giám đốc Eximbank có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí điều hành, bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Ban điều hành hiện tại của Eximbank.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới đây sẽ xem xét công tác nhân sự HĐQT, trong đó có việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác. Eximbank đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ xây dựng HĐQT với quy mô 9-11 thành viên độc lập.

Ngân hàng cho biết việc kiện toàn nhân sự cấp cao nằm trong lộ trình hoàn thiện mô hình quản trị giai đoạn 2026-2030. Eximbank đang từng bước củng cố cơ cấu HĐQT và các ủy ban trực thuộc, bổ sung đội ngũ lãnh đạo phù hợp với mô hình quản trị mục tiêu, đồng thời hoàn thiện hệ thống quy chế nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ chiến lược phát triển.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, bà Phạm Thị Huyền Trang đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Cùng ngày, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Quốc Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng giữ cương vị Tổng giám đốc Techcombank.

Khi đó, Eximbank cũng có thêm 4 thành viên HĐQT độc lập mới, đều là người nước ngoài gồm các bà: Richa Goswami, Ooi Huey Tyng, và các ông: Chua Teck Huat Bill, Michael Richard Harte. Các thành viên mới đều có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, Eximbank ghi nhận lợi nhuận sau thuế 520 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của ngân hàng đạt 266.068 tỷ đồng , trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 186.200 tỷ đồng .