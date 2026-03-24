EU đầu tư hơn nửa tỷ euro phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam

EU công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro vào giao thông bền vững và năng lượng sạch tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu huy động thêm hơn 1 tỷ euro cho các dự án hạ tầng lớn.

Tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam tổ chức ngày 24/3, ông Jozef Síkela, Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế, đã công bố gói đầu tư hơn 560 triệu euro ( 650 triệu USD ) vào giao thông vận tải bền vững và năng lượng sạch, giúp tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời giảm ô nhiễm tại Việt Nam

EU đầu tư vào năng lượng, giao thông xanh Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Síkela đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, sở hữu dân số trẻ, nền công nghiệp vững mạnh và định hướng phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố then chốt là nguồn năng lượng đáng tin cậy và việc làm chất lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hệ thống, đặc biệt là năng lượng sạch, ông Síkela cho rằng kỳ vọng của người dân về môi trường sống tốt hơn và không khí trong lành hơn chính là trọng tâm của quan hệ đối tác giữa 2 bên.

Liên quan đến các dự án cụ thể, khoản đầu tư trọng điểm đầu tiên là nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái với công suất 1.200 MW, tổng vốn khoảng 900 triệu euro ( 1,04 tỷ USD ). Dự án này được kỳ vọng góp phần ổn định hệ thống điện, đồng thời nâng cao độ tin cậy của nguồn năng lượng tái tạo thông qua cơ chế tích trữ điện khi dư thừa và phát điện khi nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh đó, EU cũng khởi động Cơ sở Hỗ trợ Giao thông Bền vững mới trị giá 40 triệu euro ( 46 triệu USD ), với mục tiêu huy động hơn 1 tỷ euro ( 1,16 tỷ USD ) đầu tư vào lĩnh vực đường sắt và giao thông đô thị.

Ông Jozef Síkela, Cao ủy châu Âu phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế, công bố gói đầu tư nửa tỷ euro vào Việt Nam. Ảnh: BTC.

Theo ông Síkela, Việt Nam đang lên kế hoạch cho nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM. Trong khi đó, châu Âu có lợi thế về kinh nghiệm, công nghệ và doanh nghiệp. Do đó, lợi thế này sẽ giúp chuyển hóa các kế hoạch thành dự án cụ thể.

Ông cũng cho biết trong chuyến công tác lần này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu châu Âu cùng Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) với sự dẫn đầu của Phó chủ tịch Nicola Beer nhằm mục tiêu thúc đẩy đầu tư, xây dựng và hợp tác tại Việt Nam.

Một nội dung quan trọng khác là việc mở rộng khả năng tiếp cận tài chính bền vững. Cụ thể, thỏa thuận trị giá 200 triệu euro ( 232 triệu USD ) giữa EIB và Techcombank sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển giao thông sạch.

Các thỏa thuận khác gồm: bổ sung 23 triệu euro ( 27 triệu USD ) cho Quỹ Chuyển đổi năng lượng để thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch và chia sẻ chuyên môn, công nghệ châu Âu; chương trình quản lý rừng bền vững trị giá 20 triệu euro; và chương trình 50 triệu euro ( 58 triệu USD ) phát triển các trung tâm đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng xanh và kỹ thuật số cho người lao động Việt Nam.

Theo ông Síkela những dự án này là minh chứng cho cách thức triển khai chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của EU trong thực tế, thông qua việc kết hợp nguồn lực từ tài chính công, các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân nhằm tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và nâng cao tính bền vững.

Ông dẫn chứng các doanh nghiệp châu Âu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cảng nước sâu Liên Chiểu Port, góp phần tăng cường kết nối và thương mại của Việt Nam.

Quan hệ đối tác này mang lại những cơ hội thực chất cho cả 2 bên. Với Việt Nam, đó là hạ tầng hiện đại hơn, năng lượng sạch hơn và nhiều việc làm mới. Với châu Âu, đây là cơ hội để củng cố quan hệ kinh tế và mở rộng không gian phát triển trong tương lai.

Việt Nam đề nghị EU đẩy mạnh tài chính xanh, chuyển giao công nghệ

Chỉ đạo tại sự kiện, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị EU hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh. Ảnh: EU.

Nhấn mạnh bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Phó thủ tướng nêu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại công bằng và phát triển bền vững. Việt Nam coi EU là đối tác tin cậy, lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp 2 bên.