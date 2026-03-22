Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tăng đầu tư ở Việt Nam

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng và gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển, không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của 2 quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đây là đề xuất được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản chiều 21/3.

Cụ thể, tại buổi đối thoại này, Thủ tướng đã gặp và nghe nhiều đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản liên quan chính sách nguồn nhân lực, công nghệ, chuyển đổi giao thông xanh, cũng như các đề xuất tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư...

Ông Wakabayashi Koichi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cũng như tốc độ ra quyết định tại cấp thực thi đã được cải thiện rõ rệt.

Ông cho biết các doanh nghiệp của Nhật Bản không chỉ xem Việt Nam là một cơ sở sản xuất đơn thuần mà còn chú trọng tới hợp tác trong các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng.

Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan kết nối công nghệ tiên tiến của Nhật Bản với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; chuyển đổi giao thông xanh; khả năng huy động vốn năng lượng (Nhóm AZEC); tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư; triển khai một số dự án hạ tầng giao thông…

Sau khi nghe các đề xuất này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một số định hướng quan trọng để góp phần khai thác mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa dư địa hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững như "Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á" (AZEC), các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn vốn ODA cho các công trình hạ tầng trọng điểm của Việt Nam như dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Hà Nội.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn ưu tiên thu hút các dự án đầu tư hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc các ngành, lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, ôtô điện...; sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, tài chính xanh; công nghệ sinh học, y tế; nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả 2 bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; tháo gỡ dứt điểm các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài, trong đó có việc tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.