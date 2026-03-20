Việt Nam và Nhật Bản ký kết công hàm cấp vốn vay hơn 600 triệu USD

Việt Nam và Nhật Bản vừa ký kết 3 công hàm trao đổi với tổng trị giá gần 90 tỷ yen nhằm tài trợ cho các chương trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Đại sứ Ito Naoki ký kết các công hàm. Ảnh: Bộ Tài chính.

Ngày 20/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, thay mặt Chính phủ Việt Nam, và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, thay mặt Chính phủ Nhật Bản, đã ký kết 3 công hàm trao đổi cung cấp vốn vay cho 3 chương trình, dự án với tổng trị giá gần 90 tỷ yen (khoảng 609 triệu USD ).

Ba chương trình, dự án được ký kết gồm Chương trình hỗ trợ ngân sách cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu (50 tỷ yen); Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai (21,59 tỷ yen); và Dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc (17,66 tỷ yen).

Các chương trình, dự án này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong việc cải thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết việc ký kết các công hàm với tổng trị giá gần 90 tỷ yen tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới, ưu tiên cho chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau lễ ký kết, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các chương trình, dự án hiệu quả.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phòng chống thiên tai và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành trụ cột mới trong hợp tác song phương thời gian tới. Ba dự án ODA vừa được ký kết là minh chứng cho cam kết của Chính phủ Nhật Bản trong các lĩnh vực này.

Đại sứ Nhật Bản cũng bày tỏ kỳ vọng nguồn vốn ODA sẽ được sử dụng hiệu quả trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.