Em xinh 'say hi' bị thờ ơ?

Concert Em xinh “say hi” bán vé tương đối chậm, chỉ sold-out vài hạng mục trong ngày đầu. Thành tích này thấp so với tốc độ của phiên bản nam trước đó.

Concert đầu tiên của Em xinh “say hi” sẽ diễn ra ngày 13/9 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Trước đó, concert Anh trai “say hi” từng gây sốt khi bán sạch vé trong thời gian ngắn, kéo dài nhiều đêm diễn. Phiên bản nữ của thương hiệu được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành tích này, nhất là khi thời gian qua, show truyền hình nhận được sự quan tâm lớn.

Vé concert Em xinh “say hi” có giá từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, chia thành hai khu vực đứng và ngồi. Mức giá trên tương tự như các đêm diễn của Anh trai “say hi”. Sáng 11/8, sự kiện đã mở bán vé chính thức, sau khi đã có đợt bán sớm trước đó.

Theo ghi nhận, tình hình bán vé concert Em xinh “say hi” khá ảm đạm, chậm hơn đáng kể so với đêm diễn của Anh trai trước đó. Sau ngày mở bán đầu tiên, chỉ 4 hạng mục - CAT 1A (1,5 triệu đồng), CAT 1B (1,5 triệu đồng), CAT 2A (1,5 triệu đồng) và GA 2A (800.000 đồng) - thông báo hết vé, trong khi concert có tới 15 hạng mục.

Em xinh “say hi” là show được chú ý hiện nay. Ảnh: NSX.

Trước đó, concert thứ 3 của Anh trai “say hi” ngừng bán chỉ sau 45 phút vì toàn bộ vé đã bán hết hoặc trong trạng thái đang chờ thanh toán; các đêm khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự, thường sold-out trong khoảng 1-2 giờ mở bán.

Việc săn vé Em xinh “say hi” cũng tương đối dễ dàng, khi lượng truy cập thấp, khán giả nhanh chóng vào được cổng bán vé. Trước đó, hàng chờ của concert Anh trai “say hi” thời gian đầu thường rơi vào khoảng 50.000-60.000 người. Mức độ bàn luận về concert và cách thức mua vé của Em xinh “say hi” cũng khá trầm lắng.

Em xinh “say hi” là phiên bản nữ của Anh trai “say hi”, quy tụ 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc. Ngay từ tập đầu, chương trình vượt thành tích khởi đầu của phiên bản nam, nhiều sản phẩm âm nhạc chiếm trọn top thịnh hành YouTube.

Tuy nhiên, sau hơn nửa chặng đường, sức hút của Em xinh “say hi” bắt đầu giảm. Chương trình thiếu một bản hit tầm cỡ để duy trì hiệu ứng lâu dài, nhiều tiết mục live stage không bứt phá. Dẫu vậy, do không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Em xinh vẫn là show âm nhạc được chú ý hiện nay trên thị trường.