Elon Musk là lý do người Đức 'ngó lơ' xe điện Tesla

Xe điện Tesla không còn nằm trong danh sách ưu tiên của khách hàng Đức khi có nhu cầu sở hữu ôtô thuần điện.

Theo Carscoops, Tesla có thể đang cung cấp hàng chục nghìn công việc cho người Đức nhờ nhà máy Gigafactory ở Berlin, nhưng khách hàng nước này dường như lại khá thờ ơ với ôtô điện của thương hiệu Mỹ.

Một khảo sát mới đây cho thấy phần lớn người Đức thậm chí đã chủ động loại xe điện Tesla khỏi danh sách cân nhắc khi có nhu cầu chọn mua ôtô thuần điện.

Nghiên cứu do German Economic Institute thực hiện cho thấy hơn 75% người Đức đã khẳng định mua ôtô điện Tesla là điều không thể cân nhắc. Có 60% người tham gia khảo sát khẳng định hoàn toàn không có khả năng sẽ mua ôtô điện Tesla, trong khi 16% khác cho biết “có lẽ cũng sẽ không mua”.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây không còn là cú sảy chân, mà đã trở thành một sự sụt giảm nghiêm trọng về sức hút thương hiệu. Kết quả khảo sát cũng phần nào lý giải đà sa sút doanh số đến 27% của Tesla tại châu Âu trong năm vừa rồi.

Doanh số Tesla ở châu Âu giảm 27% trong năm vừa rồi. Ảnh: Tesla.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa người Đức “quay lưng” hoàn toàn với ôtô điện. Kết quả khảo sát trên cho thấy khách hàng Đức vẫn khá cởi mở với ôtô thuần điện, đặc biệt ở các mẫu xe của loạt thương hiệu nội địa.

Trong năm 2025, khoảng 20% doanh số xe mới ở Đức trang bị hệ truyền động điện. Khoảng 40% người tham gia khảo sát do German Economic Institute thực hiện cũng cho biết có khả năng sẽ mua một xe điện thương hiệu Đức trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu nhận định CEO Elon Musk là nguyên nhân lớn cho sự thờ ơ mà người Đức dành cho xe điện Tesla. Những quan điểm chính trị gây tranh cãi của Elon Musk, mối quan hệ giữa CEO này với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay loạt vấn đề liên quan như thuế quan khiến xe điện Tesla không tạo ra nhiều thiện cảm với một bộ phận khách hàng Đức.

Yếu tố chính trị đang ảnh hưởng khá lớn đến quyết định mua ôtô điện ở Đức. Ngay cả ở nhóm vốn ủng hộ xu hướng giao thông thuần điện, chỉ khoảng 10% cho biết có thể cân nhắc mua xe điện của Tesla.

Các hãng xe Đức hưởng lợi khi khách hàng quay lưng với ôtô điện Tesla. Ảnh: BMW.

Chuyên trang Carscoops nhận định xu hướng này đang là “món quà” bất ngờ dành cho các hãng xe Đức. Khi Tesla giảm sức hút, nhóm thương hiệu nội địa có thêm dư địa để phát triển mảng ôtô chạy điện mà không phải đối đầu trực tiếp với hãng xe của Elon Musk.

Một trong những ví dụ điển hình là BMW iX3, khi mẫu SUV điện mới của thương hiệu Đức gần như đã “cháy hàng” trong năm 2026.

Những diễn biến tại thị trường Đức cho thấy trong kỷ nguyên xe điện, phần mềm và tốc độ sạc đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, cảm xúc của khách hàng với từng thương hiệu cũng là yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.