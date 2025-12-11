Elon Musk hối hận

CEO Tesla và SpaceX thừa nhận rằng nếu được quay ngược thời gian, ông sẽ không tham gia vào Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do chính quyền Tổng thống Donald Trump thành lập.

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Tổng thống Mỹ đã trải qua nhiều biến động kể từ khi tỷ phú rời Nhà Trắng. Ảnh: Official White House Photo/Molly Riley.

Sau 6 tháng rời vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dưới thời Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk đã bày tỏ sự hối hận về khoảng thời gian tham gia điều hành nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu gây tranh cãi này.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast "The Katie Miller Podcast", vị tỷ phú tiết lộ nếu có cơ hội quay ngược thời gian, ông sẽ không tham gia vào văn phòng DOGE. Ông Musk thừa nhận cơ quan này chỉ đạt được thành công "một phần nào đó" trong việc tiết kiệm tiền thuế của người dân.

"Dù vậy, chúng tôi cũng đã thành công ở mức độ nào đó. Sáng kiến này đã ngăn chặn được nhiều khoản chi thực sự vô nghĩa và hoàn toàn lãng phí”, tỷ phú giàu nhất thế giới chia sẻ.

Elon Musk tiếp tục chia sẻ rằng thay vì làm việc tại DOGE, ông sẽ tập trung vào việc phát triển các công ty của mình. Ông nhớ lại khoảng thời gian tham gia cơ quan này như một trải nghiệm khá kỳ lạ và không thể tin nổi.

"Nếu tôi không tham gia DOGE, có lẽ xe Tesla đã không bị đốt", ông Musk tiếp tục, ám chỉ hàng loạt vụ phá hoại xảy ra tại các đại lý Tesla ngay sau khi kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ được thực hiện.

Tỷ phú Elon Musk cho rằng DOGE cũng đã "phần nào thành công". Ảnh: The Katie Miller Podcast.

Trước khi rời văn phòng vào tháng 4, ông Musk từng ước tính DOGE có thể tiết kiệm được khoảng 2.000 tỷ USD ngân sách, sau đó điều chỉnh xuống còn khoảng 150 tỷ USD cho năm tài chính 2026. Cuối cùng, văn phòng DOGE bị giải tán vào tháng 7 mà không có thông báo chính thức về tổng số tiền tiết kiệm được.

Văn phòng DOGE, được đặt tên theo một meme trên mạng, được thành lập chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức. Ông Musk, người đã chi hàng trăm triệu USD để ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhanh chóng trở thành một nhân vật gần như luôn có mặt tại Nhà Trắng.

Ông Musk cùng đội ngũ tại DOGE nhanh chóng rà soát toàn bộ nhánh hành pháp, đóng cửa các chương trình bị cho là lãng phí và thúc đẩy việc cắt giảm lớn lực lượng lao động liên bang. Trong trường hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID), cả tổ chức này đã bị đóng cửa hoàn toàn.

Mối quan hệ từng thân thiết giữa Elon Musk và ông Trump đã rạn nứt ngay sau khi CEO Tesla rời Nhà Trắng vào cuối tháng 5. Trong một cuộc khẩu chiến công khai, ông Musk đã chỉ trích cá nhân tổng thống Mỹ và phê phán luật thuế của ông Trump. Đáp lại, ông Trump đe dọa cắt bỏ các khoản trợ cấp của liên bang dành cho Tesla và công ty tên lửa SpaceX của Musk.

Kể từ đó, hai người dường như đã phần nào hàn gắn quan hệ, khi ông Musk đến thăm Nhà Trắng vào tháng 11 để dùng bữa tối với Thái tử Saudi Arabia.

Khi được hỏi vào tuần trước liệu ông Musk có trở lại vòng bạn bè của mình không, ông Trump trả lời: "Tôi rất quý Elon”, đồng thời gợi ý rằng rạn nứt giữa họ là do việc cắt giảm trợ cấp xe điện. "Tôi nghĩ chúng tôi hợp nhau", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Về phía mình, ông Musk chia sẻ với trong cuộc phỏng vấn rằng ông Trump là người hài hước nhất mà ông biết. "Ông ấy có khiếu hài hước tuyệt vời", tỷ phú nói.