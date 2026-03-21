Elon Musk đối diện khoản bồi thường lên đến 2,5 tỷ USD

Bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ vừa kết luận Elon Musk cố tình dìm giá cổ phiếu Twitter trong thương vụ thâu tóm 44 tỷ USD năm 2022, yêu cầu đền bù thiệt hại đến hàng tỷ USD.

Elon Musk bị tòa tuyên cố tình đưa thông tin sai lệch nhằm dìm giá cổ phiếu Twitter. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong phán quyết mới đây tại tòa án San Francisco, tỷ phú Elon Musk bị kết tội cố tình đưa thông tin sai lệch nhằm dìm giá cổ phiếu Twitter (nay là mạng xã hội X). Hành vi này diễn ra vào năm 2022, ngay sau khi ông đồng ý mua lại mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD nhưng sau đó lại muốn rút lui hoặc hạ giá mua với lý do thị trường công nghệ suy thoái.

Bồi thẩm đoàn xác định Musk đã thực hiện chiến thuật nhằm tạo áp lực lên ban lãnh đạo Twitter, thông qua hai phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội của ông hồi tháng 5/2022, bao gồm tuyên bố bất ngờ tạm dừng thương vụ để chờ phía Twitter chứng minh lượng tài khoản ảo (bot) dưới mức 5%; và lời khẳng định tỷ lệ tài khoản rác thực tế có thể cao hơn 20% và thương vụ không thể tiến hành nếu công ty không minh bạch con số này.

Những tuyên bố trên đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay, trực tiếp kéo tụt giá trị cổ phiếu Twitter trên sàn chứng khoán, qua đó tạo lợi thế cho vị tỷ phú trong việc đàm phán lại các điều khoản có lợi hơn.

Dù bồi thẩm đoàn bác bỏ cáo buộc về một âm mưu lừa đảo có hệ thống, phán quyết này vẫn là một đòn giáng mạnh vào uy tín của vị tỷ phú.

Luật sư đại diện phía cổ đông, ông Francis Bottini, nhận định việc là cá nhân giàu nhất thế giới không đồng nghĩa với việc Elon Musk được "qua mặt" pháp luật. Ông nhấn mạnh những cá nhân có khả năng thao túng thị trường qua mạng xã hội cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thiệt hại đã gây ra cho các nhà đầu tư. Vị luật sư ước tính mức bồi thường thiệt hại cụ thể có thể lên tới khoảng 2,5 tỷ USD .

Tuy vậy, đội ngũ pháp lý của Elon Musk, thuộc công ty Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, chỉ xem đây là một trở ngại không đáng kể. Họ khẳng định sẽ sớm chứng minh sự vô tội của thân chủ trong phiên phúc thẩm. Trên thực tế, ông chủ Tesla vốn nổi tiếng với phong cách đối đầu trực diện tại tòa thay vì lựa chọn các thỏa thuận ngầm.

Chiến lược này từng giúp ông liên tiếp giành lợi thế trong các cuộc chiến pháp lý trước đó, tiêu biểu là vụ kiện năm 2023 liên quan đến việc tư nhân hóa Tesla hay tranh chấp gói thù lao khổng lồ tại Delaware.

Tuy nhiên, rắc rối pháp lý của Musk vẫn chưa dừng lại. Hiện ông còn phải thương thảo dàn xếp một vụ kiện dân sự khác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) do chậm trễ công bố thông tin mua cổ phiếu.

Trong một diễn biến liên quan, việc SpaceX thâu tóm công ty trí tuệ nhân tạo xAI vào tháng 2 vừa qua đã đẩy định giá đế chế này lên mức 1.250 tỷ USD . Dù trở thành công ty tư nhân giá trị nhất thế giới, những lùm xùm pháp lý từ thương vụ thâu tóm mạng xã hội X vẫn đang là bóng ma bủa vây sự nghiệp của vị tỷ phú này.