Duran phiêu bạt CLB thứ bảy ở tuổi 22

Gia nhập Benfica theo dạng cho mượn từ Al Nassr, Jhon Duran tiếp tục hành trình phiêu bạt khi khoác áo CLB thứ bảy trong sự nghiệp dù mới 22 tuổi.

Duran cập bến Benfica theo dạng cho mượn từ Al Nassr. Ảnh: SL Benfica.

Benfica chính thức chiêu mộ Jhon Duran từ Al Nassr theo bản hợp đồng cho mượn trị giá 6,1 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt với con số 30 triệu euro.

Thương vụ không chỉ giúp đội bóng Bồ Đào Nha bổ sung hàng công mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tiền đạo người Colombia khi đã khoác áo CLB thứ bảy dù mới 22 tuổi.

Duran khởi nghiệp tại Envigado trước khi chuyển sang Chicago Fire ở MLS vào năm 2022. Chỉ một năm sau, anh cập bến Aston Villa và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng bàn thắng hạ Bayern Munich tại Champions League năm 2024.

Tuy nhiên, thay vì gắn bó lâu dài, chân sút sinh năm 2003 tiếp tục gia nhập Al Nassr đầu năm 2025 để sát cánh cùng Cristiano Ronaldo.

Hành trình của Duran sau đó vẫn chưa dừng lại. Chỉ sáu tháng sau khi đến Saudi Arabia, anh chuyển sang Fenerbahce theo dạng cho mượn dưới thời HLV Jose Mourinho.

Khi Mourinho bị sa thải chưa đầy một tháng sau, Duran tiếp tục đổi bến đỗ sang Zenit St. Petersburg vào tháng 2/2026 trước khi cập bến Benfica.

Như vậy, chỉ trong vòng bảy năm thi đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ Colombia đã kinh qua các giải đấu hàng đầu tại Colombia, Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và giờ là Bồ Đào Nha.

Trong ngày ra mắt, Duran khẳng định Benfica là "CLB lớn nhất Bồ Đào Nha" và đặt mục tiêu cùng đội bóng chinh phục chức vô địch Primeira Liga.

"Tôi muốn cống hiến tất cả, làm việc chăm chỉ và đáp lại tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình", tiền đạo 22 tuổi chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Silva, Benfica kỳ vọng Duran sẽ tìm được sự ổn định mà anh còn thiếu trong những năm đầu sự nghiệp.

Sau sáu lần đổi màu áo chỉ trong thời gian ngắn, sân Da Luz được kỳ vọng sẽ trở thành điểm dừng đủ lâu để chân sút người Colombia phát huy hết tiềm năng.

Jhon Duran đấu vật ở trận ra mắt CLB Nga Hôm 18/2, Jhon Duran có pha phạm lỗi xấu xí ở trận giao hữu ra mắt Zenit thắng Krasnodar 1-0.