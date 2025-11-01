Đường phố, con người Sài Gòn hơn 100 năm trước

Tranh cảng Sài Gòn do họa sĩ Weber thực hiện dựa trên ảnh chụp, ghi lại khung cảnh nhộn nhịp tại nơi từng là cửa ngõ giao thương quan trọng của Nam Kỳ lục tỉnh trong thế kỷ 19. Khu vực này được xây dựng từ những năm 1860 khi chính quyền cho sửa sang, nâng cấp bến tàu tại khu vực cột cờ Thủ Ngữ và Khánh Hội để đón tàu nước ngoài. Sau đó, thương cảng Sài Gòn chính thức được thành lập và được xây dựng các công trình kiên cố, hiện đại như kè đá, cầu tàu, nhà kho, bến bãi . Ảnh: Weber.