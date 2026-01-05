Không gian được ví như 'Wonderland Hà Nội'

Không chỉ gia đình có trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng chọn Nhà sách Tân Việt tại Royal City làm điểm đến cuối tuần. Các bạn tới nhà sách để khám phá các đầu sách mới, từ sách văn học, kỹ năng đến sách ngoại văn. Việc được trực tiếp lật giở, so sánh và chọn sách mang lại trải nghiệm khác biệt so với mua sắm trực tuyến. Cuối tuần, khu vực đọc sách luôn có những nhóm bạn trẻ ngồi lại khá lâu.