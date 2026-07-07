Được hủy án treo giò, Balogun vẫn không cứu nổi tuyển Mỹ

Folarin Balogun đã trở lại đội hình sau sự can thiệp của Tổng thống Trump. Nhưng anh không thể giúp đội tuyển Mỹ tiến vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2002 khi họ nhận thất bại 1-

Án treo giò của chân sút tuyển Mỹ bất ngờ được FIFA hoãn thi hành sau cuộc gọi của ông Trump, làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính công bằng của World Cup. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo người Mỹ Folarin Balogun phản ứng trong trận thua 1-4 của đội tuyển Mỹ trước Bỉ tại vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển quốc gia Mỹ bước vào kỳ World Cup với mọi lợi thế sân nhà. Các cầu thủ được đặc cách vào vòng chung kết và thi đấu tại bảng đấu tương đối thuận lợi. Đi đến đâu, đội cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, đội bóng còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Nhà Trắng trong những thời điểm cần thiết.

Tuy nhiên sáng 7/7, trên sân Seattle, tuyển Mỹ đã phải dừng bước ở World Cup 2026 khi để thua Bỉ với tỷ số 1-4 thuộc vòng 16 đội. Bỉ giành quyền vào vòng tứ kết để đối đầu với Tây Ban Nha.

Trước trận đấu này, tuyển Mỹ đã nuôi hy vọng lọt vào tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 2002, nhưng sự kiện gây tranh cãi kéo dài suốt 24 giờ qua đã đẩy họ vào tâm điểm của làn sóng chỉ trích toàn cầu.

Nước mắt tuyển Mỹ sau thất bại lịch sử

Chris Richards được huấn luyện viên Mauricio Pochettino an ủi sau trận đấu. Ảnh: Reuters.

Bầu không khí nặng nề bao trùm sân vận động Lumen Field, nơi đội tuyển Mỹ vừa phải nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử. Trên sân và băng ghế dự bị, Chris Richards cùng Weston McKennie rơi nước mắt, trong khi các cầu thủ khác lộ rõ vẻ ảm đạm khi tập trung ở vòng tròn trung tâm.

Toàn đội quây lại để nghe những lời dặn dò cuối cùng từ Mauricio Pochettino, người có lẽ đã cảm nhận rõ ràng nhất những thách thức mà tuyển Mỹ phải đối mặt khi chạm trán các đội bóng hàng đầu thế giới.

Khung cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với sự hân hoan cùng những tiếng hát vang bài "Take Me Home, Country Roads" sau chiến thắng trước Úc vài tuần trước.

Nhiều nhà quan sát trung lập coi kết quả này là một sự đền đáp công bằng, nhất là sau hai ngày truyền thông tràn ngập cáo buộc về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp vào quy trình kỷ luật đối với thẻ đỏ của Folarin Balogun.

Huấn luyện viên đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia, coi đội bóng của mình như những người bảo vệ tinh thần của môn thể thao này trước ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Ông giữ ba trụ cột trên băng ghế dự bị: Romelu Lukaku và Jérémy Doku chỉ vào sân khi tỷ số đã là 3-1, trong khi Kevin De Bruyne không thi đấu. Thay vào đó, chiến thuật của Bỉ được triển khai nhằm hóa giải lối chơi pressing đặc trưng của đối thủ.

Tài khoản X của đội tuyển nước này đã xoáy sâu vào sự việc với một dòng trạng thái ngắn gọn đầy mỉa mai: "Hãy lật ngược kết quả này thử xem".

Giải đấu sẽ tiếp diễn mà không còn tuyển Mỹ (cũng như hai nước đồng chủ nhà khác, đều đã dừng bước ở vòng 16 đội).

FIFA có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không còn những tranh cãi hay hoài nghi về thành tích của Mỹ nếu họ tiếp tục tiến sâu.

Trước đó, tiền đạo 25 tuổi bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ ở vòng trước và theo quy định sẽ phải nghỉ trận gặp Bỉ. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước cuộc đối đầu, FIFA quyết định tạm hoãn án phạt sau quá trình vận động hành lang được cho là có sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, người đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, theo Reuters.

Folarin Balogun tại trận đấu gặp đội tuyển Bỉ trong Vòng 16 đội FIFA World Cup ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Chiếc thẻ đỏ gây chấn động World Cup

Folarin Balogun đứng trước quyết định có ý nghĩa lớn nhất trong sự nghiệp năm 2023. Là tiền đạo triển vọng trưởng thành từ học viện danh tiếng của Arsenal, Balogun đủ điều kiện khoác áo ba đội tuyển quốc gia ở cấp độ quốc tế.

Balogun có thể chọn Anh - nơi mình lớn lên, Nigeria - quê hương của cha mẹ, hoặc Mỹ - quốc gia anh chào đời một cách tình cờ vào năm 2001.

Được Liên đoàn Bóng đá Mỹ tích cực thuyết phục cùng cơ hội dự kỳ World Cup tổ chức ngay trên sân nhà, Balogun quyết định khoác lên mình màu áo "Cờ sao". Điều anh không thể ngờ là vài năm sau, sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia lại trở thành vấn đề được quan tâm ở cấp Nhà Trắng và gây ra một trong những tranh cãi lớn nhất của World Cup.

Balogun nhanh chóng chứng minh giá trị tại World Cup khi ghi hai bàn trong trận ra quân gặp Paraguay, trước khi mở tỷ số cho tuyển Mỹ ở trận đấu loại trực tiếp với Bosnia và Herzegovina.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở hiệp hai. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Balogun đã giẫm vào mắt cá chân đối phương và rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuyển Mỹ buộc phải thi đấu thiếu người cho đến hết trận.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Liên đoàn Bóng đá Mỹ được FIFA thông báo rằng quyết định này không thể kháng cáo theo quy trình thông thường.

Điều đó đồng nghĩa Balogun chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Bỉ, khiến HLV Pochettino phải đau đầu tìm phương án thay thế chân sút quan trọng nhất nếu muốn đưa Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2002 lọt vào tứ kết World Cup.

Thế nhưng chưa đầy 24 giờ trước giờ bóng lăn, tình thế bất ngờ thay đổi. FIFA thông báo tạm hoãn án treo giò, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân.

Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi. HLV tuyển Na Uy, Stale Solbakken, gọi đây là "một quyết định tồi tệ, rất tồi tệ" và cho rằng nó sẽ làm tổn hại đến uy tín của World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ chỉ trích sự thiếu minh bạch của FIFA và tuyên bố "vô cùng sửng sốt" trước quyết định đảo ngược án phạt.

Trong khi đó, HLV Pochettino bác bỏ mọi chỉ trích. Điều ông quan tâm duy nhất là khi quốc ca Mỹ "The Star-Spangled Banner" vang lên trên sân Lumen Field vào tối 6/7 (giờ địa phương), Balogun vẫn sẽ có mặt trên sân trong màu áo đội tuyển Mỹ.

"Tôi nghĩ 99,9% mọi người đều đồng ý rằng đó là một chiếc thẻ đỏ không công bằng", HLV trưởng tuyển Mỹ Mauricio Pochettino nói.

Cuối cùng, những người cần được thuyết phục lại chính là ông Trump và Ủy ban Kỷ luật FIFA. Cơ quan này đã viện dẫn Điều 27 - một quy định ít được áp dụng, cho phép sử dụng quyền quyết định trong quá trình xem xét các án kỷ luật - để hoãn lệnh cấm thi đấu.

Đối với tuyển Mỹ, đây là cú hích cực kỳ quan trọng bởi đội gần như không có phương án thay thế tương xứng cho Balogun.

Ngược lại, nhiều ý kiến trên thế giới cho rằng FIFA đã phá vỡ tính công bằng nhằm tạo thuận lợi cho đội chủ nhà, theo Wall Street Journal.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ép buộc FIFA xem xét lại quyết định phạt thẻ đỏ với tiền đạo Folarin Balogun, CNN cho biết.

Ông Trump lên tiếng về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi ở FIFA World Cup tại Phòng Bầu dục ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

"Tất cả những gì tôi làm chỉ là đề nghị xem xét lại. Tôi không hề nói: 'Ông phải làm điều này'", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/7 cho biết ông "không cho rằng đó là một pha phạm lỗi".

Ở tâm điểm của mọi tranh cãi là Balogun - hay còn được đồng đội gọi là "Flo" - một cầu thủ người Mỹ mang đậm giọng Anh, bất ngờ trở thành nhân vật được giới chức cấp cao của Mỹ đặc biệt quan tâm.

"Tôi chỉ muốn chứng minh với người hâm mộ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn tuyển Mỹ. Tôi hoàn toàn tự hào về điều đó", Balogun chia sẻ sau trận mở màn World Cup.

Hành trình đặc biệt đến tuyển Mỹ

Con đường đưa Balogun đến vị trí hiện tại cũng đầy những sự trùng hợp. Anh sinh ra trong một gia đình gốc Nigeria sinh sống tại London (Anh). Khi mẹ Balogun mang thai, bà không được phép lên chuyến bay trở về Anh vì thai đã lớn, buộc phải sinh con tại Brooklyn (New York, Mỹ).

Chính sự tình cờ đó giúp Balogun mang quốc tịch Mỹ từ khi chào đời. Khi bắt đầu khẳng định tài năng, Balogun từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh và gây tiếng vang trong màu áo Reims tại Ligue 1 năm 2022.

Một chiếc thẻ đỏ, quyết định bất ngờ của FIFA và phản ứng từ nhiều phía đã đưa Folarin Balogun từ niềm hy vọng của tuyển Mỹ thành tâm điểm World Cup. Ảnh: Reuters.

Đó cũng là thời điểm Liên đoàn Bóng đá Mỹ tăng tốc thuyết phục anh chuyển sang khoác áo tuyển Mỹ. Quá trình "chiêu mộ" kéo dài nhiều tháng, trong đó Balogun còn được mời theo dõi một trận đấu NBA giữa New York Knicks và Orlando Magic.

"Cuối cùng, đó là quyết định rất rõ ràng. Tôi cảm thấy mình thực sự như đang ở nhà", Balogun nói khi công bố lựa chọn.

Sự nghiệp cấp CLB của Balogun cũng thăng tiến nhanh chóng. Năm 2023, anh rời Arsenal để gia nhập Monaco với mức phí chuyển nhượng hơn 40 triệu USD , đồng thời trở thành lựa chọn thường xuyên trên hàng công tuyển Mỹ.

Trong nhiều năm, tuyển Mỹ luôn thiếu một trung phong chất lượng và Balogun được xem là lời giải mà đội bóng chờ đợi.