Vừa chào đời, trẻ em Mỹ đã có 1.000 USD đầu tư

Tài khoản Trump (Trump Accounts), chương trình tiết kiệm và đầu tư mới của chính phủ liên bang Mỹ dành cho trẻ em Mỹ, chính thức vận hành.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, hơn 6 triệu tài khoản Trump đã được mở. Trong số đó, khoảng 1,4 triệu tài khoản thuộc nhóm trẻ sinh trong giai đoạn được hưởng khoản hỗ trợ 1.000 USD của chính phủ.

Các tài khoản này đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Trẻ em Mỹ đầu tư từ khi mới sinh như thế nào?

Hiện tại, số lượng tài khoản được mở mới chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số hàng chục triệu trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình. Tài khoản Trump là một hình thức đầu tư dành cho trẻ em, vận hành theo mô hình tương tự tài khoản hưu trí.

Số tiền trong tài khoản sẽ được đầu tư để tăng trưởng theo thời gian và áp dụng cơ chế hoãn nộp thuế. Dù tài khoản Trump thuộc quyền sở hữu của trẻ em, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người trưởng thành được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi.

Các khoản đóng góp cá nhân vào tài khoản phải sử dụng nguồn tiền đã đóng thuế. Tiền chỉ được rút khi chủ tài khoản đủ 18 tuổi. Tại thời điểm rút, phần lợi nhuận phát sinh từ hoạt động đầu tư sẽ phải chịu thuế thu nhập.

Chỉ trẻ em là công dân Mỹ và có số an sinh xã hội mới đủ điều kiện mở tài khoản Trump. Mỗi trẻ chỉ được sở hữu một tài khoản duy nhất. Để nhận khoản hỗ trợ 1.000 USD từ chính phủ, trẻ phải sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2028.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rung chuông đánh dấu việc chính thức vận hành chương trình Tài khoản Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Ngoài khoản hỗ trợ từ chính phủ liên bang, các cá nhân và tổ chức có thể đóng góp vào tài khoản của trẻ, nhưng quy định áp dụng với từng nhóm không giống nhau.

Người thân của trẻ, như cha mẹ, ông bà, họ hàng đều có thể đóng góp. Người sử dụng lao động cũng có thể đóng góp vào tài khoản của con nhân viên, khoản đóng góp này không bị tính thuế thu nhập đối với người lao động. Doanh nghiệp chỉ được đóng tối đa 2.500 USD /năm cho các con của mỗi nhân viên. Mức trần này sẽ được điều chỉnh theo lạm phát qua từng thời kỳ.

Chính quyền cấp bang, các tổ chức, các nhà hảo tâm được đóng góp theo quy định, chẳng hạn đóng góp cho toàn bộ trẻ em ở một độ tuổi nhất định, hoặc toàn bộ trẻ thuộc các hộ gia đình có thu nhập dưới một ngưỡng nào đó.

Một số doanh nhân, như tỷ phú Michael Dell và tỷ phú Ray Dalio, đã cam kết đóng góp 250 USD vào tài khoản của các trẻ em đến từ các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp.

Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo sẵn sàng tiếp nhận các khoản quyên góp bằng cổ phiếu đã niêm yết để chuyển vào tài khoản Trump. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết sẽ quyên góp cổ phiếu SpaceX cho hơn 2 triệu tài khoản Trump.

Tổng số tiền gửi vào tài khoản của trẻ đến từ gia đình, họ hàng, người sử dụng lao động không được vượt quá 5.000 USD mỗi năm cho một tài khoản. Các khoản đóng góp từ chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận không bị tính vào mức trần này.

Hiện đã có ít nhất 84 tổ chức, gồm các doanh nghiệp, quỹ từ thiện và chính quyền các bang, cam kết đóng góp cho chương trình tài khoản Trump.

Liệu có cảnh “nước chảy chỗ trũng”?

Tiền trong tài khoản Trump sẽ được đầu tư vào các quỹ chỉ số chứng khoán Mỹ hoặc quỹ giao dịch hoán đổi có chi phí vận hành thấp, có danh mục đầu tư đa dạng.

Tỷ lệ chi phí quản lý mà các quỹ này tính vào tài khoản không được vượt quá 0,10%. Điều đó có nghĩa với mỗi 1.000 USD trong tài khoản, phí quản lý hàng năm trả cho các quỹ tối đa chỉ là 1 USD .

Trước khi chương trình chính thức triển khai, Bộ Tài chính Mỹ thông báo khoản đầu tư mặc định ban đầu sẽ giao cho quỹ State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM), với tỷ lệ chi phí chỉ 0,02%.

Trong những tháng tới, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thêm 4 lựa chọn đầu tư khác là các quỹ do chính phủ Mỹ chỉ định.

Các tài khoản Trump sẽ được lưu ký trên nền tảng đầu tư Robinhood. Phụ huynh và con cái có thể theo dõi các khoản đầu tư thông qua ứng dụng do Robinhood và Ngân hàng New York (Bank of New York) phát triển. Hai đơn vị này được Bộ Tài chính Mỹ lựa chọn để quản lý chương trình trong giai đoạn đầu.

Giá trị của Tài khoản Trump phụ thuộc vào số tiền được đóng góp thêm vào tài khoản, cũng như hiệu quả đầu tư của các quỹ mà người quản lý tài khoản lựa chọn.

Màn hình hiển thị thông điệp "Tài khoản Trump - Ngày giao dịch đầu tiên" trong lễ rung chuông khai mạc chương trình tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở thành phố New York, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Khi người sở hữu tài khoản đủ 18 tuổi, tài khoản Trump sẽ hoạt động tương tự một tài khoản hưu trí truyền thống tại Mỹ. Nếu chủ tài khoản rút tiền trước 59 tuổi rưỡi, họ sẽ phải nộp cả thuế thu nhập và khoản phạt 10% do rút tiền sớm.

Tuy nhiên, khoản phạt rút tiền sớm sẽ không áp dụng, nếu tiền được rút ra dùng cho các mục đích bao gồm: Học đại học, mua căn nhà đầu tiên (giá trị tối đa 10.000 USD ), sinh con hoặc nhận con nuôi (tối đa 5.000 USD /trẻ), chi tiêu khẩn cấp (tối đa 1.000 USD /năm), và chi phí y tế.

Nếu gia đình tiếp tục đóng góp, doanh nghiệp nơi cha mẹ làm việc cũng hỗ trợ và thị trường chứng khoán tăng trưởng thuận lợi, tài khoản Trump có thể tạo nguồn tài chính đáng kể cho trẻ khi trưởng thành. Thậm chí, đây có thể trở thành khoản tích lũy cho tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nhiều gia đình thu nhập thấp sẽ không đủ khả năng đóng góp thêm vào tài khoản, ngoài khoản hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức tự động chuyển vào tài khoản.

Vì vậy, khía cạnh gây tranh luận của chương trình là lợi ích có thể sẽ chủ yếu tập trung vào các gia đình có điều kiện kinh tế, bởi họ mới có thể liên tục đóng góp thêm vào tài khoản.

Bà Madeline Brown, chuyên gia chính sách cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đô thị, cho biết các hộ thu nhập thấp từ trước đến nay vốn đã có tỷ lệ tham gia rất thấp vào các chương trình tiết kiệm ưu đãi thuế của chính phủ.

"Khoảng 1/3 số hộ gia đình không có nổi 2.000 USD tiền tiết kiệm khẩn cấp. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ không đủ khả năng đầu tư cho con thông qua chương trình này", bà Brown nói.