Tranh luận dữ dội vì cầu thủ Mỹ thoát án treo giò ‘nhờ ông Trump’

Trong diễn biến bất ngờ, tiền đạo chủ lực của đội tuyển Mỹ Folarin Balogun được xóa án treo giò, anh được phép ra sân trong trận đấu loại trực tiếp gặp tuyển Bỉ ngày 6/7.

"Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/7, sau khi Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) đưa ra quyết định có lợi cho đội tuyển Mỹ.

Hiện tại, việc Balogun được hủy án treo giò gây chấn động bóng đá thế giới, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Có hay không sự can thiệp?

Truyền thông quốc tế đang đồng loạt đưa tin về cuộc gọi của ông Trump dành cho ông Infantino xoay quanh án treo giò của tiền đạo Balogun. Quyết định của FIFA càng tạo nên những tranh luận về khả năng can thiệp vào giải đấu.

Theo CNN, cuộc gọi của ông Trump có thể không phải là yếu tố quyết định, nhưng cảm nhận rằng cuộc gọi đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của FIFA đã đủ tạo nên một tình huống gây tranh luận.

Thực tế, tranh cãi không phải điều xa lạ ở các kỳ World Cup. Người hâm mộ vẫn còn nhớ pha ghi bàn bằng "bàn tay của Chúa" do huyền thoại bóng đá Diego Maradona thực hiện, giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng trước đội tuyển Anh tại World Cup 1986.

Nhưng dù sao, đó vẫn là diễn biến trên sân cỏ, lịch sử World Cup cho tới giờ chưa từng có tiền lệ một nhà lãnh đạo liên hệ với Chủ tịch FIFA để tác động đến việc xóa án treo giò cho cầu thủ, đặc biệt khi trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của hai đội tuyển.

Với tính chất phân cực rất mạnh trong cộng đồng fan hâm mộ bóng đá, cổ động viên Mỹ có lẽ sẽ không quá bận tâm vì lý do gì Balogun được xóa án treo giò.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ lại cho rằng những diễn biến trước trận đấu loại trực tiếp ngày 6/7 đi ngược quy định của FIFA, ảnh hưởng đến nguyên tắc thi đấu công bằng. Huấn luyện viên tuyển Bỉ nói với báo giới rằng Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ sẽ hành động để bảo vệ "tính toàn vẹn và các giá trị của bóng đá".

Việc tiền đạo Balogun của tuyển Mỹ phải nhận thẻ đỏ bị xem là quyết định có phần khắc nghiệt. Ảnh: Reuters.

Thực tế, nếu chỉ xét riêng tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Balogun, có nhiều lý do để cho rằng tiền đạo này đã phải nhận quyết định khá nghiệt ngã từ trọng tài, trong trận tuyển Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina hồi tuần trước.

Ban đầu, trọng tài không rút thẻ đỏ với Balogun. Nhưng sau khi xem lại tình huống qua hệ thống video (VAR), ông xác định tiền đạo tuyển Mỹ đã phạm lỗi nghiêm trọng.

Ở tốc độ bình thường, pha va chạm giữa Balogun với hậu vệ Tarik Muharemović trông khá bình thường. Tuy nhiên, khi xem chậm, hình ảnh cho thấy cách bàn chân của Balogun di chuyển phía sau chân đối phương, khiến mắt cá chân của Muharemović bị bẻ theo góc rất nguy hiểm. Nhưng trong lúc bám đuổi quyết liệt, có thể chính Balogun cũng không lường trước hậu quả.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Balogun chỉ là trường hợp mới nhất chịu bất lợi từ hệ thống VAR, rất có thể anh không có ý định làm chấn thương Muharemović.

Trên thực tế, nhiều pha va chạm giữa các cầu thủ thường bị nhìn nhận nghiêm trọng hơn nhiều, khi trọng tài xem lại cú va chạm được phát lại ở tốc độ chậm. Trước khi công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi, thậm chí, những tình huống như vậy còn không bị xử phạt.

Có thể Balogun kém may mắn, nhưng pha phạm lỗi của anh vẫn đủ để nhận thẻ đỏ theo tiêu chuẩn của FIFA hiện nay. Những tình huống gây tranh luận như vậy vẫn xuất hiện ở các giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu và đều có thể dẫn đến thẻ đỏ.

Trong khi Balogun bị truất quyền thi đấu, Lionel Messi lại không bị phạt ở một tình huống tương tự trong trận ra quân của Argentina tại World Cup. Bóng đá luôn có yếu tố may rủi là vậy.

Fan của đội tuyển Mỹ sẽ không quá quan tâm lý do tiền đạo Balogun được ra sân trong trận đấu quan trọng ngày 6/7, đối với họ, đó đơn giản là niềm vui. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, thoạt tiên, FIFA khẳng định tuyển Mỹ không có cơ sở để kháng cáo án treo giò của Balogun. Đây được xem là tổn thất lớn với tuyển Mỹ bởi tiền đạo thuộc CLB Monaco là chân sút số một của đội.

Tuy nhiên, thông báo hôm 5/7 về việc hủy án treo giò cho Balogun lại không đưa ra lời giải thích về lý do FIFA đảo ngược quyết định, dẫn đến những tranh luận cho rằng FIFA tạo ngoại lệ sau cuộc gọi của ông Trump.

Ủy ban kỷ luật FIFA chỉ viện dẫn Điều 27 trong bộ quy tắc của mình, cho phép đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hình phạt kỷ luật trong thời gian thử thách cầu thủ. Thẻ đỏ vẫn được giữ nguyên và nếu Balogun tái phạm, có hành vi xấu trên sân cỏ, án treo giò sẽ được khôi phục cùng các hình thức xử lý kỷ luật bổ sung.

Đây không phải lần đầu FIFA sử dụng điều khoản này. Trước đó, FIFA cũng xóa án treo giò cho Cristiano Ronaldo để anh được tham gia thi đấu tại vòng bảng World Cup.

Làm sao ông Trump có thể đứng ngoài?

Theo CNN, án treo giò nghiệt ngã của Balogun là điều ông Trump khó có thể làm ngơ. Ông Trump là người hâm mộ thể thao nhiệt thành. Trong sự nghiệp chính trị, ông coi các sự kiện thể thao là cơ hội để thúc đẩy các thông điệp chính trị, hoặc để gia tăng sức ảnh hưởng cá nhân.

Sự nghiệp chính trị của ông Trump cũng cho thấy ông hiếm khi coi các quy định là rào cản. Đối với ông, điều quan trọng không phải là tiến bước bằng cách nào, mà là phải tiến bước bằng mọi cách.

Một nguồn tin am hiểu sự việc nói với CNN rằng ông Trump đã trao đổi với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về chiếc thẻ đỏ của Balogun và đề nghị xem lại quyết định.

World Cup 2026 được xem là liều thuốc bổ tinh thần dành cho người Mỹ, giải đấu còn giúp hồi sinh quán xá và những khu đô thị từng chịu cảnh đìu hiu kể từ sau đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Ông Trump và ông Infantino được cho là có mối quan hệ khá thân thiết. Sau lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai của ông Trump, Chủ tịch FIFA từng viết trên Instagram: "Cùng nhau, chúng ta sẽ không chỉ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại mà còn đưa cả thế giới vĩ đại trở lại".

Chủ tịch FIFA còn trao Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên cho ông Trump, sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ thất vọng vì không giành được giải Nobel Hòa bình.

Trước những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai ông, ông Infantino cho rằng người đứng đầu FIFA cần duy trì quan hệ tốt với lãnh đạo của quốc gia đăng cai tổ chức World Cup.

Sau sự việc lần này, nhiều người đặt câu hỏi liệu rồi các nhà lãnh đạo quyền lực khác trên thế giới có cho rằng họ cũng có thể gọi điện cho Chủ tịch FIFA để tác động đến những tình huống xảy ra trên sân cỏ hay không.

Liệu có xảy ra thêm các diễn biến gây tranh luận ở trong cũng như ở ngoài sân cỏ World Cup nữa hay không?

World Cup mang đến cho người Mỹ liều thuốc bổ tinh thần, bữa đại tiệc bóng đá đúng dịp đất nước này kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Ngược lại, Mỹ cũng đưa vào kỳ World Cup năm nay những sắc màu độc đáo. Các sắc màu ấy có lẽ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi một câu chuyện gây xôn xao, sửng sốt liên quan tới... ông Trump.