'Tài khoản Trump' nhận 6,25 tỷ USD từ vợ chồng tỷ phú Dell

Vợ chồng tỷ phú Michael Dell vừa quyên tặng 6,25 tỷ USD cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngày 2/12, tỷ phú Michael Dell và vợ - bà Susan Dell - đã quyên góp 6,25 tỷ USD , nhằm hỗ trợ 25 triệu trẻ em Mỹ dưới 10 tuổi tiếp cận chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em. Sáng kiến này nằm trong đạo luật thuế và chi tiêu do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành.

Đây được xem là món quà từ thiện có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ nhiều thập niên trở lại đây. Vợ chồng tỷ phú Michael Dell tin rằng đây là khoản quyên góp tư nhân lớn nhất từng dành cho trẻ em Mỹ.

Chương trình đầu tư dành cho trẻ em sẽ do Bộ Tài chính Mỹ vận hành phối hợp với khu vực tư nhân. Sáng kiến này, còn được gọi là “tài khoản Trump”, đã được chính phủ phê duyệt từ ngày 4/7 nhưng hiện chưa chính thức đưa vào hoạt động.

Trước đó, chính phủ Mỹ cho biết sẽ đóng góp 1.000 USD vào tài khoản của mỗi trẻ em Mỹ sinh từ năm 2025 đến 2028. Theo quy định, tiền trong “tài khoản Trump” phải được đầu tư vào quỹ chỉ số cổ phiếu chi phí thấp, vận hành theo quy tắc của thị trường chứng khoán chung. Các công ty tư nhân sẽ chịu trách nhiệm quản lý các danh mục đầu tư.

“Đây sẽ là quỹ tín thác đầu tiên dành cho trẻ em Mỹ, cho phép các gia đình, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp để giá trị tài sản tăng dần theo thời gian,” ông Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 2/12, đồng thời khẳng định bản thân cũng sẽ tham gia đóng góp.Tại buổi họp báo, tỷ phú Michael Dell cho biết ông đã trao đổi với những “người Mỹ giàu có khác” về khả năng cùng chung tay đóng góp vào quỹ.

Về khoản quyên góp 6,25 tỷ USD , tỷ phú Michael Dell cho biết khoản tiền này sẽ hỗ trợ hầu hết trẻ em Mỹ từ 0 đến 10 tuổi không thuộc diện được nhận khoản đầu tư 1.000 USD từ chính phủ Mỹ. Vợ chồng ông sẽ đóng góp 250 USD vào tài khoản của mỗi em.

Khoản tiền này dự kiến được Bộ Tài chính đưa vào các tài khoản ngay khi chương trình bắt đầu khởi động vào ngày 4/7/2026, mốc kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ ra đời.

Gia đình có thể tự quyết định có nộp thêm tiền vào tài khoản hay không. Khi đủ 18 tuổi, trẻ được quyền rút tiền để học đại học, mua nhà hoặc khởi nghiệp.

Gia đình Dell kỳ vọng khoản đóng góp ban đầu sẽ khuyến khích phụ huynh chủ động mở tài khoản cho con và thường xuyên bổ sung, dù chỉ với số tiền nhỏ, để giá trị tích lũy tăng dần theo thời gian.

Khoản đóng góp của nhà Dell chỉ áp dụng với trẻ sống tại các vùng có mức thu nhập trung bình theo hộ gia đình ở mức 150.000 USD /năm trở xuống. Theo Forbes, ông Michael Dell - người sáng lập kiêm CEO của công ty công nghệ Dell Technologies - có tài sản ước tính vào khoảng 148 tỷ USD .

Theo Quỹ Annie E. Casey Foundation, tính tới năm 2024, khoảng 13% trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ vẫn sống trong các hộ gia đình thuộc diện nghèo.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong buổi họp báo: “Tất cả các hộ gia đình tại Mỹ sẽ có quyền lợi gắn với sự thành công của nước Mỹ. Những ai được hưởng quyền lợi trong hệ thống và tích cực đầu tư vào hệ thống sẽ mong muốn hệ thống ấy ngày càng cải thiện và phát triển”.

Mọi trẻ em dưới 18 tuổi đã được nhà chức trách Mỹ cấp số an sinh xã hội đều có thể mở “tài khoản Trump”. Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ sẽ chịu trách nhiệm đăng ký và quản lý tài khoản.

Bản thân trẻ, cha mẹ, người thân, bạn bè và nhà tuyển dụng đều có thể đóng góp tối đa 5.000 USD mỗi năm cho tài khoản của một trẻ. Khoản 1.000 USD do nhà chức trách cung cấp ban đầu vào tài khoản không tính vào hạn mức này. Các nhà từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận và một số cơ quan chính quyền có thể đóng góp không giới hạn.