Châu Âu 'khó chịu' vì Thụy Sĩ ngoại gia bằng vàng

Việc các tỷ phú Thụy Sĩ tặng Tổng thống Trump đồng hồ để bàn Rolex và thỏi vàng chạm khắc trị giá 130.000 USD đang dấy lên tranh cãi tại châu Âu.

Cận cảnh chiếc đồng hồ để bàn và thỏi vàng chạm khắc do nhóm tỷ phú Thụy Sĩ dành tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times.

Theo Guardian, những món quà xa xỉ do một nhóm tỷ phú Thụy Sĩ tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây tranh cãi tại châu Âu. Một số chính trị gia châu Âu công khai nhận xét rằng sở thích cá nhân của ông Trump ngày càng có sức ảnh hưởng lớn.

Ông Pasquale Tridico, nghị sĩ Italy, thành viên Nghị viện châu Âu, cựu lãnh đạo cơ quan an sinh xã hội Italy, cho biết ông thất vọng về chiến dịch vận động bằng quà tặng vàng mà nhóm tỷ phú Thụy Sĩ tiến hành.

Những món quà xa xỉ này được tặng chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Trump quyết định giảm thuế nhập khẩu hàng Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%.

Ông Tridico gọi chiến lược ngoại giao quà tặng dựa trên thị hiếu cá nhân là “điều tệ hại”, cho rằng chính sách đối ngoại đã bị đổi thành chính sách chinh phục cá nhân.

Tại Thụy Sĩ, Chủ tịch đảng Xanh, bà Lisa Mazzone, cũng lên tiếng cho rằng các món quà cho thấy “tư duy và thị hiếu của ông Trump đã tác động mạnh tới giới tinh hoa Thụy Sĩ”.

Bà Mazzone nhấn mạnh: "Điều này là không thể chấp nhận, nhất là khi chính phủ Thụy Sĩ lại dựa vào sự hỗ trợ của giới tài phiệt, trong khi giới này vốn đại diện cho lợi ích tư nhân, thiếu tính chính danh dân chủ khi tiến hành các thỏa thuận đàm phán với Tổng thống Mỹ".

Những món quà được trao đi vào tuần đầu tiên của tháng 11 và có thể đã không bị chú ý, nếu người dùng Internet không truy tìm nguồn gốc chiếc đồng hồ mới xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Hình ảnh cho thấy chiếc đồng hồ có kiểu dáng giống dòng Datejust, mẫu đồng hồ được Rolex cho ra mắt năm 1945 và hiện là món đồ sưu tầm có giá trị.

Các chuyên trang về đồng hồ mô tả sản phẩm này có “gờ khía mạ vàng, mặt số xanh lá và kính cyclops phóng đại ô lịch ngày”, đồng thời khẳng định đây không phải sản phẩm thương mại để có thể tìm mua trên thị trường hiện nay.

Chiếc đồng hồ để bàn và thỏi vàng chạm khắc xuất hiện trên bàn làm việc của Tổng thống Trump. Ảnh: Telegraph.

Dựa trên hình ảnh lan truyền trực tuyến, người ta lần ra đoàn doanh nhân Thụy Sĩ gồm 7 người từng gặp ông Trump vào đầu tháng 11.

Trong đó có ông Jean-Frédéric Dufour, lãnh đạo Rolex, người đã mô tả chiếc đồng hồ để bàn này trong lá thư gửi ông Trump là “biểu tượng tinh tế của nghề chế tác đồng hồ truyền thống Thụy Sĩ”.

Trong khi đó, thỏi vàng dành tặng ông Trump do ông Marwan Shakarchi, lãnh đạo tập đoàn tinh luyện vàng MKS, trao tặng. Thỏi vàng khắc hai con số 45 và 47, tượng trưng cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhất và thứ hai của ông Trump. Chữ “President” (Tổng thống) khắc trên một cạnh của thỏi vàng.

Giới truyền thông Thụy Sĩ cũng đang bình luận rôm rả về câu chuyện này. Bình luận viên chuyên về đề tài chính trị Hannes Britschgi nhận định với đài bz Basel rằng các món quà này “không đàng hoàng”.

Trong khi bà Doris Kleck, phó tổng biên tập CH Media, nhận xét động thái tặng quà này cho thấy Thụy Sĩ đang phải “quỵ lụy” để được chú ý.

Trước những ý kiến bình luận đa chiều xuất hiện ngày càng nhiều, Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích. Ông khẳng định việc Mỹ giảm thuế áp với hàng hóa Thụy Sĩ từ 39% xuống 15%, ngang mức áp với các nước thành viên của Liên minh châu Âu, là “một điều nhẹ nhõm lớn” cho nền kinh tế Thụy Sĩ.

Phái đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng.

Phía Nhà Trắng cũng phủ nhận mọi liên hệ giữa các món quà mà giới tỷ phú Thụy Sĩ đã dành tặng ông Trump với quyết định giảm thuế cho hàng hóa Thụy Sĩ. Guardian dẫn lời một người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết “lợi ích của người dân Mỹ” là điều duy nhất dẫn dắt các quyết sách của ông Trump.

Cụ thể, việc cắt giảm thuế áp dụng với hàng hóa Thụy Sĩ diễn ra sau khi nước này cam kết đầu tư 200 tỷ USD vào hoạt động đầu tư sản xuất và tuyển dụng tại Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng bổ sung rằng chính phủ Mỹ nhận hàng nghìn món quà mỗi năm. Các món quà sẽ được chuyển vào kho Lưu trữ Quốc gia. Một số món có thể được trưng bày tại thư viện hoặc bảo tàng tổng thống.

Tổng thống Mỹ có thể lựa chọn giữ lại hoặc mua lại một số món quà và sẽ phải nộp thuế cho những món quà ấy.