Ông Trump nói về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không ép buộc FIFA xem xét lại quyết định phạt thẻ đỏ với tiền đạo Folarin Balogun.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino xem xét lại quyết định phạt thẻ đỏ và treo giò một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, theo đài CNN.

Trước đó, ngày 5/7, FIFA thông báo tiền đạo Balogun đủ điều kiện ra sân trong trận vòng 1/8 gặp đội tuyển Bỉ, làm bùng lên làn sóng tranh cãi chính trị và những nghi vấn về tính công bằng của giải đấu.

"Tất cả những gì tôi làm chỉ là đề nghị xem xét lại. Tôi không hề nói: 'Ông phải làm điều này'", Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 6/7 cho biết ông "không cho rằng đó là một pha phạm lỗi".

Tổng thống Mỹ mô tả tình huống này là "hai cầu thủ cùng lao đi với tốc độ cao rồi vô tình va chạm vào nhau".

"Cậu ấy không làm gì sai cả", ông Trump nói về cầu thủ của đội tuyển Mỹ.

Đây là lần đầu tiên ông Trump thuật lại chi tiết cuộc trao đổi giữa ông với ông Infantino.

"Tôi không bảo ông ấy phải làm gì, tôi cũng không thể bảo ông ấy phải làm gì", ông Trump nói thêm, đồng thời cho biết một ủy ban độc lập "đã đưa ra quyết định đúng đắn".

Tổng thống Trump cũng đặt nghi vấn về sự liêm chính của trọng tài, cho rằng vị trọng tài này "có phần đáng ngờ", đồng thời khuyến khích các phóng viên "hãy kiểm tra lý lịch của ông ấy".

Theo CNN, những phát biểu của ông Trump nhiều khả năng sẽ càng làm gia tăng tranh cãi xung quanh chiếc thẻ đỏ, vốn đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều về tính xác đáng ngay từ thời điểm được rút ra.

Khi tình huống xảy ra trong trận đấu ngày 2/7, trọng tài chính trên sân không xác định đó là một pha phạm lỗi mà cho rằng đây chỉ là tình huống va chạm hợp lệ giữa hai cầu thủ cùng tranh chấp bóng.

Chỉ sau khi trọng tài VAR can thiệp, trọng tài chính mới xem xét liệu Balogun có phạm lỗi hay không. Trọng tài chính được cho xem các pha quay chậm của tình huống và những hình ảnh này cho thấy đinh giày của Balogun đã chạm vào mắt cá chân của cầu thủ Bosnia.

Sau đó, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với lỗi "phạm lỗi nghiêm trọng", buộc Balogun phải rời sân.

Về phía mình, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ ngày 6/7 cho biết đã nộp đơn kháng cáo quyết định của FIFA cho phép Balogun ra sân.

"Xin khẳng định rõ rằng, cho đến thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định hay lời giải thích nào từ FIFA về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối tư cách đủ điều kiện thi đấu của cầu thủ này trong trận đấu sắp tới", theo tuyên bố của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ.