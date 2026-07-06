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Thế giới

Ông Trump gặp khó với chiếc Không lực Một 400 triệu USD

  • Thứ hai, 6/7/2026 09:19 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đối mặt rào cản chính trị và kỹ thuật nếu muốn đưa chiếc Không lực Một mới vào thư viện tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trước khi lên chiếc Không lực Một mới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 1/7. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đưa chiếc Không lực Một mới - món quà trị giá 400 triệu USD từ chính phủ Qatar - vào thư viện tổng thống sau khi rời nhiệm sở. Tuy nhiên, theo tờ Independent, kế hoạch này đang đối mặt nhiều trở ngại lớn.

Trước đó, ông Trump công bố phối cảnh thư viện tổng thống kết hợp khách sạn tại TP. Miami, với điểm nhấn là chiếc Boeing 747-8 hạng sang đặt ngay sảnh lớn.

Rào cản lớn nhất hiện tại là nỗ lực từ đảng Dân chủ nhằm giữ phi cơ này lại trong kho tài sản công của quốc gia. Tháng 6 vừa qua, Hạ nghị sĩ Joe Courtney (đảng Dân chủ) đã đệ trình điều khoản sửa đổi nhằm chặn việc chuyển giao phi cơ cho Thư viện Tổng thống Donald J. Trump. Trước đó, vào năm ngoái, các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện cũng đã tìm cách ngăn mọi máy bay do nước ngoài cung cấp được sử dụng làm Không lực Một.

Dù các nỗ lực trên đều bị các nghị sĩ Cộng hòa chặn đứng, áp lực vẫn duy trì. Người phát ngôn của Hạ nghị sĩ Courtney nói với Wall Street Journal rằng ông Courtney sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp để chiếc máy bay không bị chuyển giao cho thư viện của ông Trump và vẫn thuộc quyền sở hữu của chính phủ Mỹ.

Theo Wall Street Journal, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ chắc chắn sẽ hiện thực hóa lệnh cấm này.

Bên cạnh áp lực chính trị, ông Trump còn phải giải bài toán kỹ thuật để đưa một phi cơ khổng lồ vào sảnh tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Miami - điều mà ông thừa nhận là "không đơn giản".

Ông Doug Birkey, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, nói rằng quân đội Mỹ có quy trình chuẩn để cho các máy bay quân sự nghỉ hưu và chuyển chúng đến các bảo tàng trưng bày.

Một ví dụ là chiếc Boeing VC-137C từng làm nhiệm vụ Không lực Một giai đoạn 1972-2001. Sau khi ngừng hoạt động, máy bay được chuyển cho Quỹ Ronald Reagan và hiện được trưng bày tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan.

Để trưng bày chiếc Không lực Một tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, Quỹ Ronald Reagan từng phải tháo rời máy bay, vận chuyển các bộ phận bằng đường bộ trên quãng đường hơn 160 km, sau đó đưa từng phần vào khu trưng bày và lắp ráp lại hoàn chỉnh.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Thảo Vy

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    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

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