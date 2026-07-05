TT Trump điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO

Tổng thống Trump vừa có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Tổng thống Putin, trong đó ông đề nghị hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ở thủ đô Washington, D.C., Mỹ, ngày 22/2/2025. Ảnh: Reuters.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết trong tuyên bố đưa ra sáng 5/7. Theo ông, đề nghị này được ông Trump đưa ra trong cuộc nói chuyện ngày 4/7, đúng dịp Quốc khánh Mỹ, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cũng cho biết ông đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng nỗ lực nhằm sớm chấm dứt giao tranh và tìm ra các giải pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng”, ông Ushakov nói về nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin.

Mô tả cuộc trao đổi là “mang tính xây dựng”, ông Ushakov cho biết Nga tiếp tục theo đuổi “một giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột, có tính đến những lập trường cơ bản của Nga”.

Ông Ushakov đồng thời cáo buộc Kyiv và các đồng minh châu Âu “đang trông đợi kéo dài, thậm chí leo thang xung đột, cũng như tiến hành các hành động khủng bố nhằm vào dân thường”.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nhắc đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ, khiến một số khu vực của Nga rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã nói về “tình hình thực tế trên chiến trường, nơi các lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân một cách vững chắc, giải phóng hết khu dân cư này đến khu dân cư khác”.

Ngày 3/7, các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với ông Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố chiến lược Kostiantynivka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, ngày 4/7, Tổng thống Zelensky và Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ tuyên bố này, khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát thành phố.

Nga nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải bao gồm điều kiện Mátxcơva kiểm soát hoàn toàn quyền kiểm soát vùng Donbas của Ukraine.

Ukraine bác bỏ yêu cầu này. Tháng trước, ông Zelensky kêu gọi ông Putin tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng Điện Kremlin từ chối.

Ông Ushakov cho biết, Tổng thống Trump nói rằng các đặc phái viên của Washington là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình và sẵn sàng thực hiện thêm chuyến thăm tới Moscow.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ liên quan đến Iran sẽ “giúp tìm ra những giải pháp lâu dài, có thể được tất cả các bên chấp nhận trong các vấn đề then chốt của tiến trình giải quyết xung đột”.

Ông Ushakov cũng cho biết, Tổng thống Putin nhắc lại lời mời Tổng thống Trump tới thăm Mátxcơva.

Về phía Ukraine, ông Zelensky viết trên Telegram rằng cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ diễn ra “rất tốt đẹp”, trong đó hai bên thảo luận về tình hình trên tiền tuyến dài khoảng 1.200 km.

“Có một triển vọng thực sự để chấm dứt cuộc chiến này, và quyết tâm của nước Mỹ sẽ mang ý nghĩa then chốt”, ông Zelensky viết.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông và nhà lãnh đạo Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.