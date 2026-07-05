TT Ukraine: Đã xuất hiện triển vọng để chấm dứt cuộc chiến với Nga

Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kyiv. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 5/7, trong bài đăng trên Telegram hôm 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và gửi lời chúc mừng ông cùng toàn thể người dân Mỹ nhân Ngày Độc lập.

Nhà lãnh đạo Ukraine viết: “Chúng tôi biết ơn Mỹ vì mọi sự hỗ trợ đã dành cho Ukraine, từ các hệ thống Javelin và Patriot cho đến sự ủng hộ về chính trị. Chúng tôi vô cùng trân trọng việc Mỹ luôn sát cánh cùng chúng tôi trong việc bảo vệ nền độc lập của mình. Tôi cảm ơn tất cả những người dân Mỹ quan tâm đến tương lai của Ukraine, châu Âu và tất cả những người trên thế giới coi trọng tự do”.

Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về tình hình trên tiền tuyến trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Liên bang Nga, cũng như những nỗ lực ngoại giao đang được Kyiv triển khai.

Theo Tổng thống Zelensky, hiện đã xuất hiện một triển vọng thực sự để chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng “quyết tâm của Mỹ mang ý nghĩa quyết định”.

Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara, dự kiến diễn ra trong hai ngày 7-8/7.

Tổng thống Trump nhận xét về Tổng thống Ukraine

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump được cho là đã có những thay đổi trong cách nhìn nhận về người đồng cấp Ukraine và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 24/6, Tổng thống Trump cho biết ông Zelensky - người mà trước đây ông từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng - hiện đang thể hiện tốt trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của Liên bang Nga.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nói rằng: “Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) - người mà trước đây lãnh đạo Mỹ từng nói là không có đủ 'quân bài' để giành chiến thắng - hiện đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đang đứng vững. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt”.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói thêm: “Phải thừa nhận rằng ông ấy rất dũng cảm. Ông ấy có trang bị rất tốt, nhưng ông ấy cũng có những con người tuyệt vời, những chiến binh thực thụ”.

Theo Kyiv Post, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gần đây nhất đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường sức ép đối với Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội X rằng ông “biết ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm dành cho Ukraine và sự sẵn sàng giúp đưa hòa bình đến gần hơn”.

Cùng với việc thay đổi trong nhận xét của Tổng thống Trump về Tổng thống Zelensky, theo thông tin mà tờ The Kyiv Independent thu thập được, Ukraine hiện tin rằng họ đã nhận được sự ủng hộ từ Nhà Trắng đối với một chiến dịch nhằm buộc Liên bang Nga phải bước vào các cuộc đàm phán thực chất.

Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ với báo The Kyiv Independent rằng Tổng thống Trump đã nói riêng với Tổng thống Zelensky rằng hãy hành động “mạnh bạo hơn”.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang tăng cường nỗ lực nhằm thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin - một ý tưởng được nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ.

Quan chức được thông báo về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Ông Trump nói rằng ông ấy thực sự không tin ông Putin sẽ làm bất cứ điều gì nếu không chịu áp lực”.

Mặc dù các quan chức Mỹ không xác nhận liệu ông Trump có công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Liên bang Nga hay không, nhưng họ cho biết nhà lãnh đạo Mỹ coi sức mạnh là yếu tố then chốt.

“Ngài Tổng thống Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh”, một quan chức Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh Ankara sẽ tạo tiền đề cho các bước đi tiếp theo

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 5/7, Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của liên minh trong bối cảnh Ukraine vẫn đang chịu sức ép lớn trên chiến trường, trong khi Kyiv tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự và tài chính từ các nước phương Tây.

Đối với ông Zelensky, hội nghị là cơ hội để thúc giục Washington - thành viên có ảnh hưởng lớn nhất của NATO - duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất định về định hướng chính sách của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với cả Liên bang Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột, trước đây từng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cũng như các đợt trao đổi tù binh giữa hai bên.

Trước đó, ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn làm trung gian nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể cũng như thời điểm đạt được bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng.