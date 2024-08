Được hay mất khi tham gia Anh trai 'say hi'

Có những nam ca sĩ chưa ghi được dấu ấn nào trên thị trường, nhưng thông qua Anh trai "say hi", họ đã có thể dễ dàng vươn lên top trending.

Chương trình Anh trai say hi nhận được sự quan tâm lớn. Các sản phẩm âm nhạc từ chương trình, dù được sáng tác mới và trình diễn lần đầu tiên, vẫn dễ dàng đạt lượt nghe lớn, không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ mà còn lan tỏa tới cả đại chúng.

Nhiều anh trai đã tận dụng thành công sức lan tỏa của chương trình để bứt phá, nhưng ngược lại, cũng có ca sĩ để lộ những điểm yếu mà trước đây khán giả chưa thấy ở họ.

Những anh trai được quan tâm

Hùng Huỳnh và Dương Domic đều có thời gian được đào tạo và hoạt động tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, dấu ấn của cả 2 đều không nhiều, đặc biệt Hùng Huỳnh vẫn chưa phát hành một sản phẩm âm nhạc nào cả. Trong chương trình Anh trai say hi, cả 2 đều đã tận dụng tốt cơ hội để lan tỏa được tên tuổi của mình nhờ kỹ năng bài bản cả hát lẫn nhảy, biểu cảm thu hút, trình diễn bắt mắt. Hùng Huỳnh và Dương Domic đều có thêm được lượng người hâm mộ mới rất đáng kể.

Trong khi đó, các thành viên của tổ đội Gerdnang tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý qua mỗi vòng thi. Át chủ bài của chương trình là HIEUTHUHAI chứng tỏ được sự đa tài khi khả năng hát, rap, nhảy thậm chí cả sáng tác và sản xuất đều được công nhận. Ca khúc Ngáo ngơ với sự tham gia sản xuất của anh là ca khúc thành công nhất chương trình tính tới thời điểm hiện tại. Negav và HRRYKNG cũng cho thấy năng lực trình diễn khá tốt, đặc biệt là Negav có cơ hội thể hiện khả năng trong âm nhạc nhiều hơn, bởi trước đó nhiều người chỉ biết đến anh khi tham gia show thực tế Hành trình rực rỡ với hình tượng trẻ con, hài hước.

Các thành viên của tổ đội Gerdnang là những nhân tố chủ chốt của chương trình.

Nhân tố bùng nổ nhất phải kể đến Rhyder khi anh có chiến thắng 3 vòng liên tiếp và liên tục lọt top trending với thứ hạng cao. Sau Rap Việt nhận về nhiều tranh cãi bởi khả năng rap mờ nhạt, đến với Anh trai say hi, Rhyder như cá gặp nước khi anh có dịp thể hiện khả năng ca hát và sáng tác rất hợp thị trường của mình. Rhyder dễ dàng lấy lại được thiện cảm và sự công nhận của công chúng và cũng bỏ túi thêm một ca khúc hit nữa là Hào Quang.

Quang Hùng Master D cũng là một anh trai tận dụng thành công sức nóng của chương trình. Vốn là một cái tên không quá nổi bật ở thị trường trong nước, Quang Hùng Master D hiện tại đã quen mặt hơn với công chúng nhờ việc tung ra bản phát hành chính thức cho ca khúc Catch me if you can - một trong những ca khúc thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại của Anh trai say hi.

Ali Hoàng Dương, Wean, Jsol đều nhận được nhiều sự chú ý sau chương trình. Vốn là những ca sĩ hoạt động đã lâu nhưng chưa có hit lớn nổi bật, qua Anh trai say hi, những ca sĩ này chứng minh được thực lực của mình và thu hút thêm nhiều người hâm mộ.

Những anh trai gây tranh cãi

Đức Phúc luôn là nam ca sĩ nhận được nhiều cảm tình từ công chúng nhờ giọng hát dễ nghe, sở hữu nhiều bài hit mang lại cảm giác tích cực. Tuy nhiên, khi xuất hiện trong Anh trai say hi, đặc biệt là ở những vòng đầu tiên, Đức Phúc lại bộc lộ những điểm yếu trong mặt dàn dựng sân khấu. Hai ca khúc Nỗi đau ngây dại và Thi sĩ có sự tham gia của anh đều bị đánh giá là cũ kỹ, sến, không gắn kết được các thành viên trong nhóm, chia thời lượng không đồng đều. Đặc biệt, trong tiết mục Thi sĩ có đến 2 thí sinh phải ra về ở vòng đó càng khiến sự tranh cãi dành cho Đức Phúc tăng cao.

Erik cũng là nam ca sĩ được đánh giá toàn năng ở cả lĩnh vực hát và nhảy, nhưng trong chương trình anh không thể hiện được mình quá nhiều. Các tiết mục có sự tham gia của Erik không nhận được sự bình chọn cao, thứ hạng trên top trending không ấn tượng, bản thân Erik cũng thường xuyên đứng ở nửa cuối trên bảng xếp hạng các anh trai. Erik không phải tệ, nhưng thành tích của anh trong chương trình chưa thực sự tương xứng với vị trí của anh trên thị trường.

Erik và Đức Phúc có độ nhận diện cao nhưng lại bất ngờ có màn thể hiện mờ nhạt.

Captain và Anh Tú cũng là hai thành viên đánh mất thiện cảm người xem trong chương trình. Ở vòng sân khấu thứ ba, tiết mục của nhóm Anh Tú, Captain nhận được lượng bình chọn thấp nhất, và cả 2 cho rằng điều đó là do nhạc sĩ của ca khúc là Hoàng Dũng không cho phép nhóm chỉnh sửa quá nhiều. Sự đổ lỗi dù vô tình hay cố ý của hai nam ca sĩ này cũng đều làm cho khán giả cảm thấy không hài lòng, cả hai sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi.

Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân bị khán giả phản đối trong những tập đầu tiên bởi lối ứng xử không tinh tế. Trong khi đó, Gin Tuấn Kiệt lại bị công kích bởi khả năng trình diễn ở mức trung bình.

Âm nhạc của chương trình cũng là một yếu tố chưa thực sự thuyết phục. Cả đội ngũ sáng tác lẫn sản xuất hầu như đều là những cái tên mới, còn lạ lẫm trên thị trường, cũng chưa có những sản phẩm được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Thực tế, các bài hát trong chương trình dường như tập trung nhiều vào yếu tố bắt tai, giai điệu dễ nghe dễ cảm, lặp đi lặp lại, nhưng sự sáng tạo và đặc biệt là sự trau chuốt ca từ là những thứ khán giả đại chúng chưa cảm nhận được. Các ca khúc với chủ đề tình yêu đơn giản có thể đạt thứ hạng cao trên top trending, nhưng khi chương trình thử sức ở những chủ đề khó hơn như bài Anh trai nước Việt thì không được đánh giá cao và thứ hạng cũng lẹt đẹt.

Thể loại âm nhạc trong chương trình không đa dạng. Hầu hết ca khúc đều là dance pop thiên hướng điện tử, chỉ có sự thay đổi theo màu sắc của bài hát như vui, buồn, hào hùng, cảm xúc,... thay vì đổi hẳn sang một cách thể hiện bằng âm thanh mới. Với số lượng ca khúc mới quá nhiều mà thời gian chuẩn bị lại ít, có lẽ đội ngũ sản xuất cũng không có nhiều thời gian để sáng tạo mà chủ yếu đi theo lối an toàn, cấu trúc bài hát ở mức rất cơ bản. Điều đó có thể giúp chương trình duy trì sức nóng ổn định, nhưng lại không được công chúng đánh giá quá cao.

Có thể nói, ngoại trừ một số màn "sảy chân" đáng tiếc, phần lớn anh trai đều có thể tận dụng được sức lan tỏa lớn của chương trình để làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình. Có những ca sĩ như Dương Domic, Hùng Huỳnh hay Wean xa lạ với khán giả đại chúng trước đây cũng đã có thêm người hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, để có thể đi đường dài trên thị trường thì âm nhạc vẫn là yếu tố tiên quyết, và điều đó trong chương trình Anh trai say hi lại chưa đủ để làm bảo chứng cho tư duy của những nghệ sĩ này.