Cuộc chiến ngầm giữa Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai

Nắm vai trò giám đốc âm nhạc của 2 show truyền hình nổi bật trong thời gian qua, SlimV và Justatee thường xuyên được khán giả đặt lên bàn cân so sánh về chất lượng chuyên môn.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi đang là 2 chương trình truyền hình về âm nhạc được chú ý hàng đầu hiện nay. Cả 2 chương trình đều quy tụ được rất nhiều nghệ sĩ nam nổi tiếng trong nước cũng như đội ngũ sản xuất âm nhạc hùng hậu. Nếu như Anh trai say hi sở hữu Justatee - người đã quen mặt với đơn vị sản xuất khi tham gia 3 mùa Rap Việt và sản xuất chính cho mùa 3 - thì Anh trai vượt ngàn chông gai cũng sở hữu dàn producer giàu kinh nghiệm của Spacespeakers mà đứng đầu là SlimV.

Sau những tập đã lên sóng, định hướng và khả năng sản xuất của từng chương trình cũng đã được định hình rõ rệt. Cả 2 show cũng như 2 giám đốc âm nhạc đều cho thấy những định hướng khá riêng biệt của mình qua từng tiết mục.

Âm nhạc không giống nhau

Cùng nhà sản xuất với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, mua bản quyền phát sóng của nước ngoài, vậy nên khán giả phần lớn đều đã nắm được chất liệu âm nhạc chủ đạo của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong vòng đấu đầu tiên, 33 anh tài thể hiện một ca khúc cá nhân thể hiện rõ nhất bản thân cũng như phong cách âm nhạc của mình, cùng với một bài hát nhóm được luyện tập trong thời gian ngắn để cho thấy khả năng làm việc tập thể của các thành viên. Cả phần thi cá nhân và phần thi nhóm đều được các anh tài ưu tiên lựa chọn các ca khúc đã có độ phổ biến nhất định, là một bản hit để dễ tập luyện và trình diễn.

Chính vì thế, công việc của SlimV và các cộng sự sẽ thiên về việc làm mới các ca khúc cũ theo những phong cách khác nhau, kết nối chúng thành một phong cách nhất định cho phù hợp với định hướng của các anh tài trong cùng một nhóm. Như ở nhóm Anh tài sục sôi gồm 3 nghệ sĩ Phan Đinh Tùng, Thành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp, cả 3 ca khúc solo lẫn ca khúc nhóm đều được phối rock mạnh mẽ để phù hợp với concept “sục sôi” của nhóm này, cũng như khai thác được quãng giọng cao độc đáo của Đỗ Hoàng Hiệp một cách tối đa.

SlimV chịu trách nhiệm chính cho phần âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hay như ở nhóm Anh tài nham thạch gồm 4 rapper Binz, Rhymastic, Đinh Tiến Đạt, Hà Lê, phong cách của các bài nhạc cũng đi theo hướng hiphop/R&B mạnh mẽ để thể hiện rõ nhất cá tính của từng thành viên. Thậm chí ở nhóm Anh tài huyền thoại, producer còn phối dân ca cho tiết mục Tình đất của anh tài Tự Long cũng như đưa chất liệu Jazz vào tiết mục chung Nếu có yêu tôi. Sự đa dạng của các anh tài khiến cho SlimV và các cộng sự cũng phải tạo ra những sản phẩm với chất liệu đa dạng hơn để làm nổi bật được cá tính riêng của từng anh tài, cùng với đó là đảm bảo các ca khúc dù cũ nhưng vẫn phải được làm lại với những âm thanh hiện đại, phù hợp với tổng thể của chương trình.

Ngược lại với Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi do Justatee chịu trách nhiệm phần âm nhạc sử dụng hoàn toàn những ca khúc mới. Sau 4 tập, chương trình đã trình làng tới 10 ca khúc chưa từng xuất hiện trên thị trường, cùng với 2 bản làm mới ca khúc chủ đề The Stars (cũng là một ca khúc được sáng tác riêng cho chương trình). Justatee và các cộng sự có lợi thế hơn khi họ có thể lựa chọn các ca khúc theo cùng một phong cách, chủ đề ngay từ đầu và xây dựng bản phối mới cho các ca khúc đó mà không phải chịu áp lực từ sự thành công của bản phối nào khác.

Tuy nhiên, qua 10 tiết mục, Anh trai say hi tỏ ra chưa có sự đa dạng trong mặt chất liệu. Hầu hết ca khúc được phối dance, pop, EDM hoặc ballad, chưa có thể loại nào quá đột phá hay mới mẻ. Các nghệ sĩ tham gia cũng đều ở trong độ tuổi trẻ trung, phong cách âm nhạc cũng có sự tương đồng với nhau, nên không có sự khác biệt quá nhiều giữa các sản phẩm. Phần lớn các tiết mục đều phân loại theo phong cách trình diễn trên sân khấu như buồn bã, tâm trạng (Sóng vỗ vỡ bờ, Thi sĩ), Sexy, quyến rũ (10/10, Love sand) hay mạnh mẽ, dữ dội (Hít drama).

Việc có quá nhiều rapper tham gia cũng là một bài toán khó với Anh trai say hi khi phải đảm bảo các rapper này đều phải có đất diễn. Vậy nên, một số tiết mục khó như Thi sĩ - một bản ballad buồn nhưng lại có sự tham gia của rapper với phong cách hầm hố như Tage - đội ngũ sản xuất của chương trình chưa xử lý được tốt khi phân đoạn rap của Tage không ăn nhập với tổng thể bài.

Kinh nghiệm đối đầu sức trẻ

Không chỉ có dàn anh tài có kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ sản xuất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng quy tụ những producer đã hoạt động lâu dài trên thị trường. Bên cạnh một SlimV đã xây dựng tên tuổi vững chắc hơn 10 năm qua, đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình lớn, các producer khác trong chương trình cũng ít nhiều có dấu ấn trên thị trường. Đó là những Tinle, Mastal, Kris Ngo - những producer quen thuộc của Spacespeakers - khi chương trình cần những bản phối mạnh mẽ, bùng nổ, hoặc Sỹ Tuệ, Đoàn Minh Vũ - những nhà sản xuất có thể mạnh về ballad - khi cần những bản phối nhẹ nhàng như trong tiết mục Hè muộn của Bằng Kiều hay Tặng anh cho cô ấy của Đinh Tiến Đạt. Thậm chí, một số anh tài có khả năng sản xuất như Rhymastic cũng tự chịu trách nhiệm cho các sản phẩm của mình.

Ngược lại, tại Anh trai say hi, Justatee đặt niềm tin vào các producer trẻ hơn như BeeBB, Minsicko, Darrys,... Các nhạc sĩ được tin tưởng lựa chọn sáng tác cũng là các tác giả trẻ, chưa khẳng định được tên tuổi quá rõ rệt như nhóm Fillinus, Redt, Vũ Ngọc Bích,... Lợi thế của những tác giả này là sự mới mẻ, nhanh nhạy với xu hướng, kết hợp với sức hút của các anh trai trẻ tuổi, các phần trình diễn của Anh trai say hi dễ dàng lên top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, qua 2 vòng thi, các sản phẩm âm nhạc từ các tác giả trẻ này chưa cho thấy sự đa dạng về cả cách triển khai cấu trúc cũng như chủ đề. Sự non tay của nhóm sản xuất Anh trai say hi cũng được thể hiện khá rõ ở ca khúc chủ đề The Stars khi bài hát nhận nhiều ý kiến phản đối về việc sắp xếp thời lượng hát không đều, có những anh trai không được lên sóng, âm nhạc ồn ào, hỗn loạn.

Ca khúc chủ đề của Anh trai say hi có thời lượng giữa các anh trai không đều.

Trong khi đó, các bài hát của Anh trai vượt ngàn chông gai đều là những bản hit từng nổi bật trên thị trường. Dù chưa bùng nổ, thịnh hành ngay lập tức, nhưng những tiết mục này có thể dễ dàng được tiếp nhận bởi nhiều nhóm đối tượng khán giả khác nhau, không chỉ là các khán giả trẻ. Sự làm mới của SlimV và các đồng đội cũng khoác cho các sản phẩm lớp áo mới khá hợp với thị trường. Ca khúc chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng được đánh giá khá cao khi cả 33 anh trai đều có phần hát riêng mà vẫn đảm bảo tổng thể thống nhất.

Âm nhạc của Anh trai say hi lẫn Anh trai vượt ngàn chông gai đều có thế mạnh riêng mình và trong những tập mở đầu, cả hai đều đang khai thác một cách hiệu quả. Justatee đang có phần thắng thế về mặt thị trường, nhưng SlimV lại được đánh giá cao hơn về chất lượng và sự đa dạng, hứa hẹn đi đường dài hiệu quả.