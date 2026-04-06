Đừng chỉ coi là món ăn kèm, trứng muối sở hữu 4 lợi ích bất ngờ

Trứng muối là một nguyên liệu tinh túy trong ẩm thực Á Đông, sở hữu hương vị bùi béo đặc trưng. Đằng sau sự hấp dẫn ấy, liệu loại thực phẩm này tiềm ẩn những nguy cơ nào?

Trứng muối không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn quan trọng cho việc duy trì chức năng bình thường của các cơ quan và hệ thống trong cơ thể.

Trứng muối cung cấp hàm lượng lớn lecithin và vitamin nhóm B nhờ quá trình lên men, giúp hỗ trợ đắc lực cho hoạt động não bộ cùng thị lực. Thế nhưng, do chứa lượng natri và cholesterol cao, việc tiêu thụ thiếu kiểm soát có thể gây áp lực lên hệ tim mạch. Hiểu rõ giá trị dinh dưỡng sẽ giúp tận hưởng món ngon một cách khoa học nhất.

Giá trị dinh dưỡng bất ngờ của trứng muối

Trứng muối (thường là trứng vịt) được chế biến bằng cách ngâm trong nước muối bão hòa hoặc bao bọc bởi lớp đất sét mặn trong khoảng 30 - 50 ngày.

Quá trình thẩm thấu muối làm thay đổi cấu trúc protein và chất béo. Lòng đỏ trở nên dẻo, săn lại và tiết ra lớp dầu béo ngậy đặc trưng. Về mặt dinh dưỡng, một quả trứng muối có trọng lượng khoảng 73 g sẽ cung cấp:

Năng lượng: 130 kcal

Chất béo: 9,6 g

Carbohydrate: 1 g

Chất đạm: 9 g

Canxi: khoảng 90 mg

Lecithin: 2,2 g - 2,8 g Lecithin.

Sắt: 2,5 mg – 2,7 mg

Magie: 13 mg - 16 mg

Các loại vitamin A, B12, D, E.

Ăn trứng muối có tác dụng gì cho sức khỏe?

Nhiều người lầm tưởng trứng muối chỉ là món ăn kèm cho vui miệng nhưng thực tế nó mang lại nhiều lợi ích nếu được tiêu thụ đúng cách.

Tốt cho não bộ và hệ thần kinh

Trong lòng đỏ trứng muối chứa hàm lượng lecithin và các sắc tố sống động. Khi đi vào cơ thể, lecithin giải phóng choline, một chất dẫn truyền thần kinh cực kỳ quan trọng. Nó giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về mắt

Trứng muối rất giàu vitamin A và lutein. Những hợp chất này đóng vai trò như một bộ lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương oxy hóa. Ăn trứng muối với lượng vừa phải giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Choline tập trung ở lòng đỏ trứng.

Cung cấp năng lượng và tái tạo hồng cầu

Hàm lượng sắt và vitamin B12 trong trứng muối cao hơn so với trứng tươi nhờ quá trình lên men tự nhiên. Điều này rất có lợi cho những người bị thiếu máu nhẹ, giúp da dẻ hồng hào và giảm tình trạng mệt mỏi, chóng mặt.

Ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da

Vitamin E và các chất chống oxy hóa trong trứng muối giúp bảo vệ màng tế bào, làm chậm quá trình lão hóa da. Nhiều nghiên cứu cho thấy các nguyên tố vi lượng trong lòng đỏ trứng còn hỗ trợ quá trình thải độc gan ở mức độ nhẹ.

Lạm dụng trứng muối gây những tác dụng phụ gì?

Dù bổ dưỡng nhưng trứng muối lại có "điểm yếu" nếu không kiểm soát khẩu phần:

Hàm lượng muối cực cao: Quá trình ngâm khiến muối thấm sâu vào trứng. Nạp quá nhiều muối là nguyên nhân trực tiếp gây tăng huyết áp, sỏi thận và các bệnh tim mạch.

Cholesterol: Một lòng đỏ trứng muối chứa lượng cholesterol đáng kể. Người có mỡ máu cao hoặc xơ vữa động mạch cần đặc biệt lưu ý.

Nguy cơ nhiễm khuẩn: Nếu quy trình muối trứng không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn Salmonella có thể xâm nhập, gây ngộ độc thực phẩm.

Với những tác dụng phụ, trứng muối không dành cho người tăng huyết áp, người bệnh thận. Ngoài ra, phụ nữ mang thai bị phù nề và người béo phì cũng cần loại bỏ món này nhằm hạn chế tích nước và kiểm soát mỡ máu hiệu quả.

Cách sử dụng trứng muối tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích mà không lo tác dụng phụ, bạn hãy bỏ túi những bí quyết sau:

Liều lượng hợp lý: Chỉ nên ăn tối đa 1 - 2 quả mỗi tuần. Đối với người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, nên hạn chế chỉ ăn lòng đỏ và bỏ bớt lòng trắng (nơi tập trung nhiều muối nhất).

Kết hợp thực phẩm: Nên ăn trứng muối cùng các loại rau xanh, trái cây giàu kali (như chuối, cam) để giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa hiệu quả hơn.

Chế biến đúng cách: Luôn luộc chín hoặc hấp cách thủy trứng muối trước khi ăn. Không nên ăn trứng chưa chín kỹ để tránh ký sinh trùng.

Cách chọn trứng ngon: Trứng muối ngon là quả có vỏ màu trắng xanh, không nứt vỡ. Khi soi dưới ánh sáng, lòng đỏ phải hồng tươi, săn chắc, không có mùi hôi lạ.