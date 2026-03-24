Dư luận lại xôn xao về gu ăn mặc của tuyển Pháp

  • Thứ ba, 24/3/2026 09:37 (GMT+7)
Như thường lệ, trang phục của các tuyển thủ Pháp khi đến hội quân luôn thu hút sự chú ý đặc biệt và lần này, Hugo Ekitike và Michael Olise trở thành tâm điểm với những lựa chọn thời trang nổi bật khi đặt chân tới Clairefontaine.

Sự chú ý lập tức tập trung khi Michael Olise xuất hiện với tông màu đen và chiếc mũ tạo điểm nhấn. Thời gian qua, anh là một trong những ngôi sao chơi hay nhất trong màu áo Bayern Munich bên cạnh Harry Kane. Ảnh: Reuters.
Rời sân vì chấn thương trong màu áo Liverpool, Hugo Ekitike vẫn có mặt trong đợt tập trung của tuyển Pháp với bộ trang phục bắt mắt. Ảnh: Reuters.
Đội trưởng Kylian Mbappe xuất hiện với trang phục khá đơn giản. Anh vừa hết chấn thương đầu gối và khao khát trở lại thi đấu cho Real Madrid lẫn đội tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.
Adrien Rabiot tiếp tục được triệu tập lên tuyển Pháp, khẳng định vị thế ổn định ở tuyến giữa nhờ kinh nghiệm và sự đa năng. Ảnh: Reuters.
Desire Doue xuất hiện giản dị với chiếc áo khoác trơn màu. Ảnh: Reuters.

N'Golo Kante trở về châu Âu và không mất quá nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp vẫn còn ở tầm thế giới. Anh hứa hẹn là quân bài chiến lược của Pháp tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
Malo Gusto chọn áo khoác màu hồng, anh đang cùng Chelsea trải qua chuỗi trận không như ý với 4 thất bại liên tiếp trong vòng 10 ngày. Ảnh: Reuters.
Thủ thành Mike Maignan trông hầm hố với trang phục trắng - đen khi hội quân cùng đồng đội. Ảnh: Reuters.
Eduardo Camavinga cũng nổi bật với trang phục màu xanh. Tương lai của anh tại Real Madrid đang là dấu hỏi lớn khi có thông tin tiền vệ người Pháp nằm trong danh sách 6 cầu thủ cần thanh lý. Ảnh: Reuters.

Đào Trần

Tuyển Pháp Michael Olise Desire Doue Hugo Ekitike Malo Gusto Kylian Mbappe

