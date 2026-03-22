Michael Olise 'càn quét' Bundesliga

Ngôi sao người Pháp, Michael Olise đang tạo nên thống kê hiếm thấy khi in dấu giày vào bàn thắng trước toàn bộ các đội từng đối đầu tại Bundesliga.

Michael Olise không phải cái tên ồn ào nhất châu Âu mùa này, nhưng những gì anh làm tại Bundesliga lại đủ khiến giới chuyên môn phải chú ý. Một thống kê được chia sẻ gần đây cho thấy cầu thủ người Pháp đã ghi bàn hoặc kiến tạo trước tất cả đối thủ mà anh từng chạm trán tại giải đấu số một nước Đức.

Danh sách đó không hề ngắn. Từ những đội bóng lớn như RB Leipzig, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt cho đến các đối thủ tầm trung và nhóm cuối như Augsburg, Bochum hay Heidenheim, Olise đều để lại dấu ấn trực tiếp. Điều này đồng nghĩa mỗi lần ra sân gặp một đối thủ mới, cầu thủ này gần như luôn tìm ra cách tạo khác biệt.

Ấn tượng hơn, Olise không chỉ “ghi danh cho đủ”. Trước một số đối thủ, anh đóng vai trò trung tâm trong mặt trận tấn công. Ví dụ, khi gặp RB Leipzig, Olise vừa ghi bàn vừa liên tục kiến tạo. Trước Werder Bremen hay Freiburg, anh cũng có nhiều pha kiến tạo, cho thấy khả năng tạo cơ hội ổn định. Sự đa dạng trong cách đóng góp là điểm nổi bật trong lối chơi của cầu thủ này.

Không khó để nhận ra vì sao Olise đạt được hiệu suất đó. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và nhãn quan chuyền bóng sắc bén. Olise có thể hoạt động ở hành lang, nhưng cũng thường xuyên bó vào trung lộ để tham gia điều tiết lối chơi. Nhờ vậy, anh luôn có mặt ở những điểm nóng trong các pha tấn công.

Olise đã ghi 11 bàn và có 18 kiến tạo tại Bundesliga mùa này.

Một yếu tố khác giúp Olise duy trì sự ổn định là cách anh đọc trận đấu. Thay vì cố gắng tạo đột biến bằng mọi giá, cầu thủ người Pháp thường chọn phương án tối ưu. Khi cần, anh dứt điểm. Khi có cơ hội tốt hơn cho đồng đội, anh sẵn sàng chuyền bóng. Sự cân bằng này giúp Olise duy trì hiệu quả xuyên suốt trước nhiều đối thủ khác nhau.

Trong bối cảnh Bundesliga vốn nổi tiếng với tốc độ cao và tính cạnh tranh mạnh, việc một cầu thủ có thể “ghi dấu giày” trước toàn bộ đội từng đối đầu là điều không dễ xảy ra. Điều đó cho thấy Olise không chỉ có phong độ nhất thời, mà đang duy trì ảnh hưởng ổn định qua từng trận đấu.

Dù mùa giải vẫn còn phía trước, thống kê này phần nào khẳng định vị thế của Olise trong nhóm những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất Bundesliga hiện tại. Nếu tiếp tục giữ được nhịp độ này, cầu thủ người Pháp hoàn toàn có thể vươn lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.