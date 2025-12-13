Du khách 'không biết phải đi đâu' sau lệnh sơ tán động đất tại Nhật

Trận động đất 7,5 độ ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản phơi bày lỗ hổng lớn trong việc bảo đảm an toàn cho du khách quốc tế, khi nhiều người không được cung cấp thông tin sơ tán kịp thời.

Một công nhân đang dọn dẹp bên trong một trung tâm mua sắm ở Hachinohe, tỉnh Aomori vào thứ Ba. Ảnh: Reuters.

Sau trận động đất xảy ra hôm 8/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực ven Thái Bình Dương của đảo Hokkaido, cùng các tỉnh Aomori và Iwate, yêu cầu người dân và du khách nhanh chóng sơ tán.

Trong số đó có anh Jose San Juan, du khách đến từ Philippines. Lưu trú tại một khách sạn ở Sapporo, anh nhận được cảnh báo động đất qua điện thoại thông minh nhưng không thể sơ tán vì “không biết phải đi đâu”, theo SCMP.

“Những thông tin quan trọng như địa điểm sơ tán vẫn chưa được truyền tải kịp thời, rõ ràng và hiệu quả tới người nước ngoài”, bà Mayumi Sakamoto, giáo sư Trường Sau đại học về Khả năng chống chịu và Quản trị thảm họa thuộc Đại học Hyogo, nhận định.

Tại khách sạn JR Inn Hakodate (Hokkaido), nơi phần lớn khách lưu trú là người nước ngoài, rung chấn đạt cấp 5 theo thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, theo lời một nhân viên khách sạn.

Dù khách sạn đã hướng dẫn bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh, yêu cầu du khách di chuyển lên các tầng cao để tránh nguy cơ sóng thần, một số người vẫn hoang mang và đi xuống sảnh tầng một.

Ở một cơ sở lưu trú khác tại Hakodate, thông tin liên quan đến động đất và sơ tán chỉ được viết trên bảng trắng bằng tiếng Nhật. Một nữ du khách Hàn Quốc cho biết cô phải chụp lại nội dung này và sử dụng ứng dụng dịch thuật để hiểu thông tin bằng tiếng Hàn.

Theo bà Sakamoto, Nhật Bản cần khẩn trương xây dựng một hệ thống cung cấp thông tin khẩn cấp cho người nước ngoài một cách trơn tru, trong đó có việc giới thiệu các ứng dụng và trang web đa ngôn ngữ cho du khách ngay từ khi họ nhập cảnh.

Năm ngoái, Nhật Bản đón kỷ lục 36,87 triệu lượt khách quốc tế. Riêng đến tháng 10 năm nay, con số này đã đạt 35,54 triệu lượt, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản.

Sau trận động đất hôm 8/12, khu vực này tiếp tục ghi nhận một trận động đất mạnh 6,9 độ vào 12/12, gây ra các đợt sóng thần nhỏ nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Aomori, miền Bắc đảo Honshu, ở độ sâu khoảng 20 km, vào lúc 11h44 phút sáng. Cảnh báo sóng thần đã được ban bố và dỡ bỏ sau khoảng hai giờ.

Các đợt sóng nhỏ được ghi nhận tại Hokkaido và Aomori, song không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Trước đó, trận động đất hôm 8/12 đã khiến ít nhất 34 người bị thương, gây mất điện cục bộ và tạo ra sóng thần cao hơn 0,6 m so với mực triều tại cảng Kuji, tỉnh Iwate.

Sau loạt rung chấn, giới chức Nhật Bản cho biết nguy cơ xảy ra một “siêu động đất” có cường độ từ 8 độ trở lên, kèm sóng thần dọc theo bờ biển Đông Bắc nước này, đã tăng nhẹ.

Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng nhấn mạnh đây không phải là dự báo chắc chắn, đồng thời kêu gọi người dân rà soát và củng cố công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp.

Khu vực vừa xảy ra động đất cũng chính là nơi từng hứng chịu thảm họa động đất - sóng thần 9,0 độ vào năm 2011, khiến gần 20.000 người thiệt mạng và phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.