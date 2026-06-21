Dự án Trump International Hưng Yên nhận thêm hơn 80 ha đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định giao và cho thuê thêm hơn 80 ha đất cho công ty con của Kinh Bắc để triển khai dự án Trump International Hưng Yên.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu. Ảnh: CĐT.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (đợt 2) tại xã Châu Ninh cho CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) - để triển khai dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (tên thương mại Trump International Hưng Yên).

Theo quyết định, diện tích đất được giao và cho thuê lần này hơn 80 ha. Trong đó, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao chiếm phần lớn với khoảng 70 ha, tương đương 86% tổng diện tích. Phần còn lại gồm đất thương mại dịch vụ 5,7 ha, đất bãi đỗ xe 2,1 ha, đất giao thông 1,3 ha và đất hạ tầng kỹ thuật 1,4 ha.

Đối với đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao và bãi đỗ xe, doanh nghiệp thực hiện thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm. Riêng diện tích đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật không thu tiền sử dụng đất; sau khi hoàn thành đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại cho địa phương quản lý. Thời hạn sử dụng đất kéo dài đến ngày 15/5/2075.

UBND xã Châu Ninh được giao giám sát việc sử dụng đất và tiến độ triển khai dự án. Cơ quan thuế tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết, đồng thời phối hợp với các sở, ngành thực hiện nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất và hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí và diện tích được giao, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo quy hoạch và các quyết định đã được phê duyệt.

Trump International Hưng Yên là dự án có quy mô hơn 888 ha, nằm trên địa bàn các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh của tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD , do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư, trong đó Kinh Bắc nắm giữ 85% vốn điều lệ. Dự án được phát triển thông qua sự hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization).

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf rộng hơn 240 ha với quy mô 54 hố, gồm một sân 36 hố và một sân 18 hố. Ngoài ra, dự án cũng dành khoảng 7,3 ha để phát triển nhà ở xã hội và khoảng 99 ha cho khu công viên chuyên đề.

Tại lễ khởi công dự án vào cuối tháng 5/2025, ông Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization, cho biết dự án dự kiến hoàn thành trong hơn hai năm và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tổ hợp sân golf quy mô lớn của khu vực và thế giới.

Những năm gần đây, Hưng Yên nổi lên như một điểm đến mới của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ lợi thế tiếp giáp Hà Nội, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Địa phương này đã thu hút hàng loạt nhà phát triển bất động sản lớn như Ecopark với khu đô thị Ecopark, Vingroup với các dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3, hay Sunshine Group với dự án Sunshine Legend City.