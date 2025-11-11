Dự án nghìn tỷ thi công kiểu 'rùa bò' ở Cần Thơ

Sau gần 8 năm khởi công, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - công trình y tế trọng điểm của cả vùng, với vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng vẫn ngổn ngang. Công trình mới xong phần thô rồi dừng thi công từ năm 2022 tới nay. Kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo thành phố cùng các nhân, đơn vị liên quan. Trong khi người dân vẫn mòn mỏi chờ một bệnh viện chuyên khoa ung bướu đúng nghĩa được đưa vào sử dụng.