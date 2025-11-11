Hai 'siêu dự án' treo lâu năm ở trung tâm TP.HCM có cơ hội hồi sinh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thông tin về tiến độ xử lý 2 dự án cao ốc IFC One Saigon và One Central HCM bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm TP.HCM, gây mất mỹ quan đô thị.

IFC One Saigon có tên gọi cũ là Saigon M&C Tower. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon. Thành phố sau đó đã chuyển đơn này đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, xử lý.

Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

Với dự án khu phức hợp One Central HCM đối diện chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết UBND TP đã có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, qua đó cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng và giao Sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.

Những động thái này được kỳ vọng mở ra cơ hội tái khởi động 2 công trình từng được kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc của trung tâm TP.HCM, nhưng đã bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

One Central HCM còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành và The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính.

Dự án được định hướng trở thành khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư công bố khoảng 500 triệu USD . Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes từng là cái tên gắn với dự án này. Sau đó, dự án qua tay Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Lúc bấy giờ, Viva Land đổi tên dự án thành Pearl và đưa vào danh mục các dự án đang phát triển.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý, dự án lại rơi vào tình trạng "đóng băng". Logo Viva Land cũng bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.

Cuối năm ngoái, theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Gần đây, bảng tên Masterise Homes lại xuất hiện trở lại trên hàng rào dự án với vai trò nhà phát triển.

Trong khi đó, IFC One Saigon có tên gọi cũ là Saigon M&C Tower, nằm tại số 34 Tôn Đức Thắng, ngay góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn), cũng được xem là vị trí "kim cương" giữa trung tâm thành phố.

Dự án được cấp phép từ năm 2008 với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD , quy hoạch thành tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, công trình dừng thi công từ năm 2012. Trong thời gian bỏ hoang, dự án nhiều lần thay đổi cổ đông, bị thế chấp tại Maritime Bank và DongA Bank với tổng dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng , trở thành một trong những khoản nợ xấu lớn của hệ thống ngân hàng.

Năm 2017, VAMC thu giữ tòa nhà và đưa ra đấu giá nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia. Đến năm 2021, Viva Land được giới thiệu là nhà phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Tháng 8/2022, dự án được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, song phần bên trong vẫn chưa thi công, chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, công trình tiếp tục "án binh bất động" cho đến nay.