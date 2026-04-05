Đột quỵ ở tuổi 19 vì thói quen người trẻ thường làm

Sau cơn chóng mặt bất ngờ, Vương Nhụy được chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não, liệt nửa người và phải tập đi lại sau thời gian dài điều trị.

Vương Nhụy rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài sau khi nhập viện.

“Sau một đêm thức khuya, tôi đột nhiên chóng mặt, rồi được chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não. Chỉ sau một đêm, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi… Hơn một năm trôi qua, tôi vẫn đang tập đi lại từ đầu”. Đó là chia sẻ của Vương Nhụy, cô gái đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo Red Star News, Vương Nhụy sinh năm 2005 và lớn lên trong một gia đình nông thôn tại Táo Trang, tỉnh Sơn Đông. Năm 2024, để sớm ổn định cuộc sống và giảm gánh nặng cho cha mẹ, cô thường xuyên thức khuya để livestream bán hàng và chuẩn bị hàng hóa. Vào cuối tuần, cô thường làm việc đến 3-4h sáng, trong khi sinh hoạt hàng ngày thiếu điều độ.

Ngày 6/8/2024, sau một đêm thức khuya, Vương Nhụy bất ngờ xuất hiện triệu chứng chóng mặt và được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành phố Tế Ninh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc nhiều tình trạng nguy kịch như dị dạng mạch máu tiểu não, suy hô hấp cấp, viêm phổi và thoát vị não. Anh trai của Vương Nhụy cho biết gia đình chỉ biết sự việc khi nhận được cuộc gọi từ bạn học của cô.

Do tình trạng bệnh diễn tiến nghiêm trọng, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mở sọ cấp cứu. Ca mổ kéo dài khoảng 7 giờ, sau đó bệnh nhân được chuyển thẳng vào khoa hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ thông báo tình trạng xuất huyết tiểu não đã chèn ép thân não và gây tổn thương nghiêm trọng, khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ trở thành người thực vật. Thông tin này khiến gia đình rơi vào trạng thái suy sụp, các thành viên phải túc trực liên tục bên ngoài phòng ICU.

Vương Nhụy tập phục hồi chức năng tại quê nhà.

Trong hơn một tháng điều trị tại ICU, Vương Nhụy rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài. Trong thời gian này, cô lần lượt xuất hiện các biến chứng như nhiễm trùng sau mở khí quản và tràn dịch não, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn. Đến ngày 5/10/2024, cô tiếp tục được phẫu thuật dẫn lưu não thất, đây là ca mổ thứ hai kể từ khi phát bệnh. Tổng thời gian hôn mê của bệnh nhân kéo dài gần hai tháng.

Sau quá trình điều trị tích cực, Vương Nhụy đã tỉnh lại nhưng không thể nói chuyện và bị liệt nửa người bên trái.

Sau đó, gia đình đã làm thủ tục tạm nghỉ học và chuyển cô về một bệnh viện tại Táo Trang để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng. Đến nay, cô đã kiên trì tập luyện hơn một năm. Vương Nhụy cho biết có khoảng nửa năm cô gần như không có ký ức.

Hiện tại, dưới sự hỗ trợ của người thân, cô có thể tự đứng và bước đi vài bước chậm rãi. Tuy nhiên, do tổn thương tiểu não, khả năng giữ thăng bằng của cô còn kém, phát âm chưa rõ và chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Từ năm ngoái, Vương Nhụy bắt đầu chia sẻ hành trình hồi phục trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng. Cô chia sẻ rằng bản thân cho phép mình yếu đuối nhưng sẽ không đầu hàng. Từ trải nghiệm cá nhân, cô cũng khuyến nghị mọi người nên hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng và duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Hiện tại, Vương Nhụy vẫn duy trì tập phục hồi chức năng mỗi ngày và luôn có gia đình đồng hành, động viên. Cô cho biết mong muốn lớn nhất của mình là sớm hồi phục để gia đình không còn vất vả và có thể trở lại cuộc sống bình thường.