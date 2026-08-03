Đồng yen Nhật lên cao nhất 3 tháng

Đồng yen Nhật tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần, làm dấy lên suy đoán rằng nhà chức trách nước này có thể tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ sau nhiều năm suy yếu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yen đã tăng khoảng 1%, lên mức cao nhất 3 tháng qua. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yen đã tăng khoảng 1%, lên 155,2 yen/USD, mức cao nhất trong khoảng 3 tháng qua, trước khi thu hẹp một phần đà tăng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tokyo và Washington phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối, theo Reuters.

Đồng nội tệ của Nhật Bản hiện cao hơn so với nhiều đồng tiền khác như euro và bảng Anh, khiến thị trường đặt ra nghi vấn giới chức Nhật Bản có thể đang tiếp tục can thiệp vào thị trường. Làn sóng mua vào đồng yen cũng gây sức ép lên đồng USD. Chỉ số USD Index gần như đi ngang ở mức 99,71 điểm, sau khi đã giảm hơn 1,5% trong tuần trước.

Ông Hirofumi Suzuki, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại SMBC, nhận định: "Với quy mô và thời điểm biến động của cặp USD/JPY, không thể loại trừ khả năng đã có sự can thiệp của nhà chức trách".

Ông cho biết lượng lớn các vị thế bán khống đồng yen được tích lũy trước đó và việc các nhà đầu tư đồng loạt đóng các vị thế này đã thúc đẩy đồng yen tăng giá nhanh hơn. Theo ông, thị trường đang rất cảnh giác trước nguy cơ các đợt biến động tương tự.

Đợt tăng mới nhất diễn ra sau khi đồng yen đã tăng hơn 3% trong 2 phiên giao dịch cuối tuần trước. Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận đã phối hợp với Mỹ can thiệp mua đồng yen vào ngày 31/7, trong khi dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy Tokyo có thể đã chi gần 59 tỷ USD để mua đồng yen trong phiên 30/7.

Ông Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của BBH, cho rằng lịch sử cho thấy các đợt can thiệp ngoại hối phối hợp luôn phát huy hiệu quả và nhà đầu tư nên đi cùng xu hướng của nhà chức trách thay vì đặt cược ở chiều ngược lại.

Ông cũng lưu ý kể từ năm 1998, cả 3 lần Mỹ phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối đều đạt được mục tiêu đề ra.

Trong nhiều năm qua, đồng yen liên tục chịu áp lực do BOJ duy trì lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ một cách rất thận trọng, khiến chênh lệch lợi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác vẫn ở mức cao.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhìn nhận nếu không có sự thay đổi trong định hướng chính sách hoặc triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, việc khuyến khích dòng vốn hồi hương sẽ là công cụ chính sách có tác động mạnh nhất đối với tỷ giá đồng yen trong dài hạn.