Động thái mới của Thế Giới Di Động với chuỗi nhà thuốc An Khang

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài thành lập hai công ty con quản lý các chuỗi An Khang và AvaKids, nhằm tái cấu trúc theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố nghị quyết về việc thành lập công ty con.

Theo đó, MWG thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Thiện Tâm với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu Tư An Nhi với vốn điều lệ 500 tỷ đồng .

Đây là chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh, trong đó mảng bán lẻ dược phẩm (An Khang) và mảng bán lẻ sản phẩm mẹ và bé (AvaKids) sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các công ty con riêng biệt được thành lập mới.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc là nhằm đảm bảo mỗi mảng kinh doanh có chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu và linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững của công ty trong trung và dài hạn.

Mới đây, MWG đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Riêng chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu trung bình 540 triệu đồng/cửa hàng/tháng trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và đang hướng tới mục tiêu có lãi.

Còn chuỗi AvaKids đạt doanh thu trung bình 1,8 tỷ đồng /cửa hàng/tháng, tăng 10% so với quý trước và 30% so với cùng kỳ. Hiện, AvaKids đã có lợi nhuận ở cấp độ công ty và đang cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.