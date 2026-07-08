Động thái mới của PNJ

HĐQT PNJ vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị công ty, đồng thời khẳng định niềm tin vào triển vọng hoạt động dài hạn.

PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: PNJ.

Ngày 8/7, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo đó, HĐQT đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông.

Doanh nghiệp cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp mà HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Theo quy định hiện hành, trước khi công ty có thể thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, doanh nghiệp cần xử lý số lượng cổ phiếu quỹ đang sở hữu. Do đó, HĐQT đã quyết định bán 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có. Đây là số lượng cổ phiếu quỹ còn lại của công ty và việc bán được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về thủ tục pháp lý để triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định, PNJ sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của phương án mua lại cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo quy định của pháp luật.

PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, các chiến lược phát triển dài hạn tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Đồng thời, công ty cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và luôn hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Động thái trên diễn ra sau khi cổ phiếu PNJ trải qua 3 phiên giảm mạnh liên tiếp do chịu tác động từ thông tin cơ quan chức năng điều tra ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab - đơn vị thành viên của PNJ - liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương.

Thông tin này đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư, khiến cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh bất chấp diễn biến chung của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/7, mã này giảm hết biên độ xuống còn 50.800 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn một năm.

Vốn hóa thị trường của PNJ theo đó giảm xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng , không còn duy trì mốc tỷ USD. Chỉ trong ba phiên giao dịch, doanh nghiệp bán lẻ trang sức này đã "bốc hơi" hơn 6.200 tỷ đồng giá trị vốn hóa.

Đến phiên giao dịch ngày 8/7, áp lực bán có dấu hiệu hạ nhiệt khi lực cầu gia tăng, giúp cổ phiếu PNJ thu hẹp đà giảm. Đầu phiên chiều, mã này lấy lại sắc xanh và giao dịch quanh vùng giá 52.000 đồng/cổ phiếu.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư để giải đáp các vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra tại P-Lab ngày 6/7, ban lãnh đạo PNJ bị chất vấn về các giải pháp hỗ trợ giá cổ phiếu, trong đó có phương án mua cổ phiếu quỹ.

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung khi đó cho biết HĐQT đang cân nhắc, đánh giá lại kế hoạch mua cổ phiếu quỹ - phương án đã được cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4. Theo bà, đây có thể là một công cụ để bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông khi cần thiết. Tuy nhiên, HĐQT vẫn phải rà soát, đánh giá các quy định pháp lý trước khi triển khai.

Về việc cá nhân Chủ tịch và lãnh đạo mua cổ phiếu PNJ, bà Dung cho biết các thành viên nội bộ cũng đang có kế hoạch mua vào, trong đó có em trai của bà.

Ngay tối 6/7, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/7 đến 7/8 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, ông Duy sở hữu hơn 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng nắm giữ của ông sẽ tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 2,7% vốn điều lệ doanh nghiệp.