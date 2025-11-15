Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ bảy, 15/11/2025 21:17 (GMT+7)
Giữa thông tin xóa loạt bài quảng cáo kem chống nắng, Việt Hương không lên tiếng. Mới nhất, nữ diễn viên cho biết đang tham gia sự kiện ở Malaysia.

Gần đây, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng từng kinh doanh trước đây. Vì vậy, những động thái của Việt Hương nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Việt Hương không trực tiếp lên tiếng về thông tin đang được dân mạng chia sẻ. Trên trang cá nhân, cô vẫn cập nhật đều đặn các bài đăng mới về hoạt động sân khấu.

Tối 15/11, Việt Hương xuất hiện trong buổi livestream trên fanpage cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đang có mặt trên thảm đỏ một sự kiện tại Malaysia. Việt Hương tham dự sự kiện cùng chồng và nhà sản xuất phim Chị dâu.

Viet Huong anh 1

Việt Hương trong livestream mới đây. Ảnh: @viethuong.

Trước đó, ngày 13/11, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngay sau đó, nghệ sĩ Hoài Phương - chồng của Việt Hương - cũng chia sẻ lại thông tin này kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.

Việt Hương thời gian qua hoạt động chăm chỉ lĩnh vực điện ảnh, tham gia liên tiếp các phim Chị dâu, Cục vàng của ngoại... và nhận phản hồi khá tích cực về diễn xuất.

Ngoài ra, trước đó Việt Hương cũng từng phải lên tiếng đính chính nhiều tin giả liên quan đến mình, từ tin đồn về việc sức khoẻ suy yếu cho tới việc bị mạo danh để quảng cáo.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da

